Mersin Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'a özel program hazırladı

Covid-19 virüsü nedeniyle evlerinde olmak zorunda olan çocuklar’ı evlerinde geçirmek zorunda kaldı.ise bu özel gün için konvoyla şehir turu düzenledi. Belediyenin hazırladığı araç şehrin sokaklarında gezerek çocukların eğlenmesini sağladı. Araçta çalan şarkılara ise balkondan vatandaşlar eşlik etti.

Mersin Off Road Kulübü, Vosteam Mersin, Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği, Mersin Bisiklet Deneği, Red Warrıos Mc Mersin, Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Deneği ve Mersin Motosiklet Spor Kulübüde bu programa katılarak çocuklara özel anlar yaşattı.