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Mersin Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'a özel program hazırladı

Mersin’in merkez Yenişehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel kutlamalar yaptı. Belediye, şehir turu düzenleyerek, evlerinde olan çocuklara güzel anlar yaşattı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 23:54
Mersin Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'a özel program hazırladı
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Covid-19 virüsü nedeniyle evlerinde olmak zorunda olan çocuklar 23 Nisan’ı evlerinde geçirmek zorunda kaldı.  Yenişehir Belediyesi ise bu özel gün için konvoyla şehir turu düzenledi. Belediyenin hazırladığı araç şehrin sokaklarında gezerek çocukların eğlenmesini sağladı. Araçta çalan şarkılara ise balkondan vatandaşlar eşlik etti.

Mersin Off Road Kulübü, Vosteam Mersin, Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilciliği, Mersin Bisiklet Deneği, Red Warrıos Mc Mersin, Mersin Çukurova Klasik Otomobilciler Deneği ve Mersin Motosiklet Spor Kulübüde bu programa katılarak çocuklara özel anlar yaşattı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
MersinYenişehir Belediyesi23 Nisançocuk Bayramı
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