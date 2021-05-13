Mersin bir ilki yaşadı! Dünyanın en büyük ikinci balinası karaya vurdu

Edinilen bilgilere göre Mersin merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde karaya vuran dev balina Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Dev bir cisim karaya doğru ilerlerken ekipler hemen denizde arama başlattı. Ölü olduğu görülen dev balina ekipler tarafından kontrol edildi ve polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

8 metre 800 kilogram ağırlığındaki dev balina Kushimoto Sokağı karşısında bulunan sahile geldi. Balinanın tahminen 1 hafta önce öldüğü öngörülürken kafa kısmında büyük zarar gören balık Sahil Güvenliği kuşkulandırdı.





Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas dev balina için dünyanın en büyük ikinci balinası olduğunu vurguladı. Bu durum Türkiye için bir ilk olurken Mersin sahiline gelmesi ise şaşırtıcı oldu. Avrupa ülkelerinde daha sık görülen balina Mersin sahilinde karaya vurdu.

Kushimoto Sokağı’nda yoğun bir koku meydana gelirken çevrede yer alan apartman sakinleri ise evlerinden olan biteni öğrenmeye çalıştı. Bayramın birinci günü sahile gelen balina ölü olması vatandaşları ve görevlileri üzerken ölüm nedeni merak edildi.



Akdeniz’in en büyük balina türü

Prof. Dr. Deniz Ayas, bölgeye gelen gazetecilerin sorularını yanıtlarken dev balina için “Akdeniz’in en büyük balina türü” olduğunu söyledi. Ölen balığın genç olduğunu, bu tür balıkların yavrusu bile 5-6 metre olduğunu söyledi. Batı Akdeniz kısmında çok görülen bu balıklar Fransa, İspanya ülkelerinde küçük boyları odlukça aktif olarak yer alıyor. Kıyıya çok yaklaşmayan balinalar ölüm sebebi araştırılıyor. Kafasında büyük darbe alan dev balina polis ekiplerini şüphelendirirken plastik kirlilik veya benzeri sebeplerden balina hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Dev balina otopsinin ardından ölüm nedeni belli olacak.





Mersin’de karaya vuran dev balinanın görüntülerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz