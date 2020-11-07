Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal atandı! Naci Ağbal kimdir?

Merkez Bankası’nın yeni başkanı yapılan değişiklikle Naci Ağbal oldu. Eski Mali Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olan Naci Ağbal, T.C Merkez Bankası Başkanı olarak atandı.

Naci Ağbal Kimdir?

1968 yılında doğan Naci Ağbal, öğreniminin ilk yıllarını Çorum’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi okuyan Ağbal, 1993 yılında maliye müfettişliği yapmaya başladı. MBA yüksek lisansını tamamlayan Naci Ağbal, 2015 yılında AK Parti Bayburt Milletvekilliği yapmaya başlamıştır. 2009 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşarı olan Ağba, 3 sene boyunca Maliye Bakanı görevini yürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevinden sonra Merkez Bankası başkanı olarak görevine başlamıştır.