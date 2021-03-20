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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı mı? MB yeni başkanı kim oldu?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden ayrılarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Beklenmedik bir şekilde yapılan bu atama kararı sonrasında Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu'nun eğitim aldığı üniversiteler? Şahap Kavcıoğlu'nun daha önce bulunduğu görevler neler? Gibi sorular araştırılmaya başlandı.

20 Mart 2021 Cumartesi 02:26
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı mı? MB yeni başkanı kim oldu?
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Son dakika haberi… Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınarak, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

23 Mayısıs 1967 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Annesinin adı Naime, babasının adı Halit’tir.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirmesinin ardından, İngiltere Hastings College'ta İşletme üzerine eğitimler aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görevde bulundu. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılık, Esnaf-KOBİ Bankacılığı, Kredi Politikaları, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yerine getirmiştir. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürütmüştür. Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Deneği Kurucu Üyelerindendir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' isimli 2 kitabı ve birçok makalesi vardır.

 

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 02:26
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıBaşkanıNaci Ağbalşahap Kavcıoğlu
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