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Meral Akşener şehitlerimizin acı haberini alınca ziyaretini yarıda kesti

İYİ Parti lideri Meral Akşener Eskişehir Tepebaşı’nda bugün ziyaretteydi. Ancak Akşener Türkiye'yi yasa boğan şehit haberini aldıktan sonra ziyaretini yarıda kesip yola çıktı. İşte haberin tüm detayları…

04 Mart 2021 Perşembe 23:28
Meral Akşener şehitlerimizin acı haberini alınca ziyaretini yarıda kesti
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Meral Akşener bugün Eskişehir Tepebaşı’nda esnaf ziyareti yapmaktaydı. Aldığı şehit haberiyle çok üzülerek bu ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı. 

Helikopter kazasında şehit ve yaralı askerlerimizin olduğu haberini aldıktan sonra Akşener Bitlis Tatvan’da askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilediğini iletti.

Aldığı bu üzücü haber ile yapmakta olduğu ziyareti yarıda kesen Akşener’in yola çıktığı bildirildi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 23:28
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Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerŞehit
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