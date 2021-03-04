Meral Akşener şehitlerimizin acı haberini alınca ziyaretini yarıda kesti

Meral Akşener bugün Eskişehir Tepebaşı’nda esnaf ziyareti yapmaktaydı. Aldığı şehit haberiyle çok üzülerek bu ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Helikopter kazasında şehit ve yaralı askerlerimizin olduğu haberini aldıktan sonra Akşener Bitlis Tatvan’da askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilediğini iletti.

Aldığı bu üzücü haber ile yapmakta olduğu ziyareti yarıda kesen Akşener’in yola çıktığı bildirildi.

