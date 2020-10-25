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Meral Akşener, ağabeyinin adı verilen park açılışında gözyaşlarını tutamadı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İzmir'de Çiğli Belediyesi'nin ''Nihat Gürer'' isimli parkın açılışı sırasında gözyaşlarını tutamadı.

25 Ekim 2020 Pazar 22:14
Meral Akşener, ağabeyinin adı verilen park açılışında gözyaşlarını tutamadı
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Meral Akşener, 3 yıl önce hayatını kaybeden ağabeyi Nihat Gürer’in adı verilen İzmir’deki bir parkın açılışını yaptı. Akşener'in açılış sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.


Akşener, çeşitli görüşmeler için geldiği İzmir’de Çiğli Belediyesi’nin yaptırmış olduğu Nihat Gürer Parkı’nın açılışında yer aldı. Açılışı sırasında duygu dolu anlar yaşadığı görülen Akşener, ağabeyinin isminin çocukların eğlenip oynayacağı bir yere verilmesinden dolayı ‘’Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu.’’ diye konuştu.

Parkta oyun oynayan çocuklarla vakit geçiren Akşener, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.



Son Güncelleme: 25.10.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiÇiğli Belediyesi
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