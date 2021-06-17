Merakla beklenen haftalık vaka haritası açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık olarak açıklanan vaka sayıları tablosunu açıkladı. İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayılarının gösterildiği insidans haritasının bu hafta güncellenen haline göre vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor.

VAKA SAYILARINA GÖRE DÜŞÜŞE GEÇEN İLLER

Açıklanan tablolarda son bir haftada vaka sayısı en çok azaldığı iller sıralandı. Sıralamaya göre vaka sayısı azalan iller Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta gelmekte. Bakan koca haritayı açıklarken Vaka sayılarında düşüşün devam edeceğini aşı ile bağışıklık kazanılacağını söyleyerek aşı ile bu hastalığın biteceğini söyledi.

VAKA ARTIŞININ OLDUĞU İLLER

“covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tablodaki verilere göre vaka sayısının yükseldiği illerin başında Kars ile gelirken Kars’ta 100 bin kişide vaka sayısı 129,51 olarak açıklandı. Vaka sayıların yüksek olduğu diğer iller ise 107,05 vaka ile Bolu ,99,79 vaka ile Eskişehir ,98.80 vaka sayısı ile Gümüşhane olarak açıklandı. İstanbul’da ise 100 binde açıklanan vaka sayısı 55,20 olarak açıklanarak umut verdi.