Menteşe'de zabıtalar pazarlarda korona virüs tedbirlerini hatırlattı

Muğla’ya bağlı Menteşe ilçesinde zabıtalar pazar denetlemesine çıktı. Pazarda esnafın korona virüs kurallarına uyup uymadığını denetleyen zabıtalar tüm pazarcıların HES kodlarını da sorguladı.
Denetime ilişkin açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı, pazarda yapılan denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu. Pazarda yapılan denetimlerde virüs tehlikesi bulunan kişilerin çalıştırılmadığını belirten Bahattin Gümüş, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edildiği sürece bu sürecin ataltılacağını da ekledi.
Son Güncelleme: 27.11.2020 00:55