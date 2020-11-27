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Menteşe'de zabıtalar pazarlarda korona virüs tedbirlerini hatırlattı

Menteşe'de Menteşe Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarları dolaşarak korona virüs tedbirlerini hatırlattı. Ekipler ayrıca denetim esnasında pazar çalışanlarının HES kodlarını kontrol ederek riskli ya da pozitif kişilerin çalışmaması uyarısında bulundu.

27 Kasım 2020 Cuma 00:55
Menteşe'de zabıtalar pazarlarda korona virüs tedbirlerini hatırlattı
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Muğla’ya bağlı Menteşe ilçesinde zabıtalar pazar denetlemesine çıktı. Pazarda esnafın korona virüs kurallarına uyup uymadığını denetleyen zabıtalar tüm pazarcıların HES kodlarını da sorguladı.


Tüm pazarcıların HES kodu almasını sağlayan zabıtalar halka ve esnafa korona virüsle mücadelede dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlatarak, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına dikkat edilmesi gerektiği uyarılarını yaparak HES kodu riskli yada pozitif olan kişilerin çalışmaması sağlandı.

Denetime ilişkin açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı, pazarda yapılan denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu. Pazarda yapılan denetimlerde virüs tehlikesi bulunan kişilerin çalıştırılmadığını belirten Bahattin Gümüş, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edildiği sürece bu sürecin ataltılacağını da ekledi.

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:55
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Anahtar Kelimeler:
MenteşeZabıta
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