Menteşe'de zabıtalar pazarlarda korona virüs tedbirlerini hatırlattı

Muğla’ya bağlı Menteşe ilçesinde zabıtalar pazar denetlemesine çıktı. Pazarda esnafın korona virüs kurallarına uyup uymadığını denetleyen zabıtalar tüm pazarcıların HES kodlarını da sorguladı.

Tüm pazarcıların HES kodu almasını sağlayan zabıtalar halka ve esnafa korona virüsle mücadelede dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlatarak, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına dikkat edilmesi gerektiği uyarılarını yaparak HES kodu riskli yada pozitif olan kişilerin çalışmaması sağlandı.

Denetime ilişkin açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı, pazarda yapılan denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu. Pazarda yapılan denetimlerde virüs tehlikesi bulunan kişilerin çalıştırılmadığını belirten Bahattin Gümüş, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edildiği sürece bu sürecin ataltılacağını da ekledi.