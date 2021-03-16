Menemen Belediyesi'nin bazı mallarına borç nedeniyle haciz uygulandı

2020 yılı Kasım ayında Menemen Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu sonrası yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, görevinden alınmış ve beraberindeki 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mevcut başkanlık döneminde gerçekleştirilen borçların ödenmemesi nedeniyle Belediye'nin kapısında haciz memurlarının dayandığı öğrenildi.

Dün Menemen Belediye'sine giderek belediyenin var olan 2.5 milyon liralık borcundan dolayı belediyeye ait bazı mallara haciz işlemi uygulanırken yapılan işlemler sonrası Menemen Belediye Başkan Vekili olarak göreve getirilen Aydın Pehlivan bir açıklamada bulundu. Pehlivan açıklamasında 2 milyon 700 bin TL bedel karşılığında satın alınabilen kamera sisteminin 9 milyon TL tutarında bir bedele ihale edildiğini ve haciz için gelen kişilerin de kamera ihalesi nedeniyle ortaya çıkan borcun temlik yolu ile almaya gelen faktöring şirketinin yetkilileri olduğunu söyledi.