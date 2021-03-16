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Menemen Belediyesi'nin bazı mallarına borç nedeniyle haciz uygulandı

CHP'den Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy, yolsuzluk yaptığı yönünde iddialar üzerine partiden ihracı sonrası mevcut başkanlık döneminde gerçekleştirdiği borçlar nedeniyle Menemen Belediyesi'nin bazı mallarına haciz işlemi uygulandı.

16 Mart 2021 Salı 19:41
Menemen Belediyesi'nin bazı mallarına borç nedeniyle haciz uygulandı
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2020 yılı Kasım ayında Menemen Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu sonrası yolsuzluk yaptığı gerekçesi ile CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, görevinden alınmış ve beraberindeki 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mevcut başkanlık döneminde gerçekleştirilen borçların ödenmemesi nedeniyle Belediye'nin kapısında haciz memurlarının dayandığı öğrenildi.

Dün Menemen Belediye'sine giderek belediyenin var olan 2.5 milyon liralık borcundan dolayı belediyeye ait bazı mallara haciz işlemi uygulanırken yapılan işlemler sonrası Menemen Belediye Başkan Vekili olarak göreve getirilen Aydın Pehlivan bir açıklamada bulundu. Pehlivan açıklamasında 2 milyon 700 bin TL bedel karşılığında satın alınabilen kamera sisteminin 9 milyon TL tutarında bir bedele ihale edildiğini ve haciz için gelen kişilerin de kamera ihalesi nedeniyle ortaya çıkan borcun temlik yolu ile almaya gelen faktöring şirketinin yetkilileri olduğunu söyledi.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Menemen BelediyesiHacizSerdar Aksoy
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