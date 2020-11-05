Memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı zammı alacak ?

TUİK geçtiğimiz günlerde Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. TUİK tarafından açıklanan resmi verilere göre Ekim ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 2,13 oldu.

TUİK'in bu kritik bilgiyi açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli gözünü enflasyon farkı zam oranına çevirdi.

Memur ve emekli enflasyon farkı zammı alacak mı?

TUİK tarafından Ekim enflasyonununda açıklanmasıyla birlikte Türkiye'de Temmuz,Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen toplam enflasyon yüzde4,62 oldu.

Öte yandan milyonlarca memur ve emekli TEmmuz ayı maaşlarına yüzde 4 zam aldı ve hükümet ile sendikalar arasında yapılan anlaşma gereği yılın son 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranı eğer yüzde 4'ü geçerse aradaki farkı memur ve emekliye zam olarak 2021 Ocak ayında yansıtılacak.

İlk 4 aylık enflasyonun yüzde 4,62 çıkmasıyla birlikte memur ve emekliler daha şimdide 2021 Ocak ayı maaşlarına yüzde0,62 zam oranını garantilemiş oldu. Bu yüzde0,62'lik orana Kasım ve ARalık aylarında gerçekleşecek enflasyon oranlarının tamamı eklenecek ve memurun enflasyon zam farkı belli olmuş olacak.

Diğer bir değiştle memur ve emeklilier 2021 ocak ayı maaşlarında yüzde 3'lük zammın yanında enflasyon farkınıda zam olarak alacaklar. Enflasyon zam farkıları ise TUİK tarafından kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarının belirlenmesiyle netleşecek.