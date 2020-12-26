Memleketine giden inşaat işçisi öldürülerek çalıların arasına atıldı!

Afyonkarahisar’daki bir inşaatta çalışan Ramazan Arslan ismindeki işçi, Salı günü memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine geldi. İlçe merkezinde gün içinde yakınlarıyla görüşen Ramazan Arslan daha sonra kimse tarafından görülmedi. Uzun süre kendisinden haber alınamayan Arslan’ın ailesi emniyet ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.
İtirafta bulunan Nurullah D., Arslan’ın cansız bedenini aracının arkasına koyarak Kızılçubuk Köyü ile Kale Köyü arasındaki bir çalılığa attığını ifade etti. Arslan’ın cansız bedeni tarif ettiği bölgede bulundu. Arslan’ın cansız bedeni inceleme için Erbaa Devlet Hastanesi morguna nakledildi.
Son Güncelleme: 26.12.2020 02:48