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Memleketine giden inşaat işçisi öldürülerek çalıların arasına atıldı!

Afyonkarahisar'da bir inşaatta çalışan Ramazan Arslan, memleketi Tokat'a gittikten sonra görüştüğü Nurullah D. tarafından öldürüldü. Nurullah D., cinayeti işledikten sonra Arslan'ın cansız bedenini çalıların arasına sakladı. Emniyet ekipleri katil Nurullah D.'yi yakalayarak suçunu itiraf ettirdi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 02:48
Memleketine giden inşaat işçisi öldürülerek çalıların arasına atıldı!
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Afyonkarahisar’daki bir inşaatta çalışan Ramazan Arslan ismindeki işçi, Salı günü memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine geldi. İlçe merkezinde gün içinde yakınlarıyla görüşen Ramazan Arslan daha sonra kimse tarafından görülmedi. Uzun süre kendisinden haber alınamayan Arslan’ın ailesi emniyet ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

DHA tarafından yapılan habere göre Arslan’ın bulunabilmesi için emniyet ekipleri tarafından gerekli çalışmalara başlandı. Son olarak ilçe merkezinde Alişan Diktaş Caddesi üzerinde görüldüğü öğrenilen Arslan’ın 60 KF 317 plakalı araca bindiği belirlendi. Aracın sahibinin Nurullah D.’ye ait olduğunun tespit edilmesi sonrasında aracıyla Arslan’ı Kelkit Çayı kıyısına götürdüğü anlaşıldı. İki ismin burada kız arkadaşını rahatsız etmesinden dolayı tartışma yaşadıkları ve Nurullah D.’nin Ramazan Arslan’ı silahla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

İtirafta bulunan Nurullah D., Arslan’ın cansız bedenini aracının arkasına koyarak Kızılçubuk Köyü ile Kale Köyü arasındaki bir çalılığa attığını ifade etti. Arslan’ın cansız bedeni tarif ettiği bölgede bulundu. Arslan’ın cansız bedeni inceleme için Erbaa Devlet Hastanesi morguna nakledildi.



Son Güncelleme: 26.12.2020 02:48
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Anahtar Kelimeler:
CinayetKatilRamazan Arslan
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