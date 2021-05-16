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Memduh Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşındadır? Memduh Bayraktaroğlu hakkında bilgiler

Sedat Peker’in yayınladığı videoda adı geçen Memduh Bayraktaroğlu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Memduh Bayraktaroğlu’nun kim olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Biz de bu haberimizde Memduh Bayraktaroğlu ile ilgili bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

16 Mayıs 2021 Pazar 14:48
Memduh Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşındadır? Memduh Bayraktaroğlu hakkında bilgiler
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Sedat Peker’in yayınladığı 5. videoda adı geçen Memduh Bayraktaroğlu, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sedat Peker’in, ‘Memduh abi’ diyerek andığı Bayraktaroğlu, vatandaşların merak konusu oldu. Memduh Bayraktaroğlu’nun hayatını merak eden vatandaşlar, intenet üzerinden bu konuyla ilgili bilgiler topluyor. Biz de haberimizde Memduh Bayraktaroğlu’nun hayatı ile ilgili bilgilere yer verdik...

Memduh Bayraktaroğlu hakkında bilgiler

Gazeteci yazar olan Bayraktaroğlu, 1952 senesinde doğmuştur. Kırklareli’nde hayata gözlerini açan Bayraktaroğlu, İktisadi ve Ticari İlimler mezunudur. Mezun olduktan sonra evrak memuru olarak çalışmaya başlayan Bayraktaroğlu, 8 yıl burada çalıştıktan sonra 1980 senesinde istifa etmiştir. 1993 senesinde geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını değiştiren Bayraktaroğlu, kitap yazmaya başlamıştır. Aynı zamanda gazetelerde köşe yazarlığı yapmaya başlayan Bayraktaroğlu, 2000-2002 seneleri arasında Tansu Çiller’in danışmanlığını yapmıştır.


Son Güncelleme: 16.05.2021 14:48
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Anahtar Kelimeler:
Memduh BayraktaroğluSedat PekerTansu Çiller
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