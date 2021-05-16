Memduh Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşındadır? Memduh Bayraktaroğlu hakkında bilgiler

Memduh Bayraktaroğlu hakkında bilgiler
Gazeteci yazar olan Bayraktaroğlu, 1952 senesinde doğmuştur. Kırklareli’nde hayata gözlerini açan Bayraktaroğlu, İktisadi ve Ticari İlimler mezunudur. Mezun olduktan sonra evrak memuru olarak çalışmaya başlayan Bayraktaroğlu, 8 yıl burada çalıştıktan sonra 1980 senesinde istifa etmiştir. 1993 senesinde geçirdiği kalp krizinden dolayı hayatını değiştiren Bayraktaroğlu, kitap yazmaya başlamıştır. Aynı zamanda gazetelerde köşe yazarlığı yapmaya başlayan Bayraktaroğlu, 2000-2002 seneleri arasında Tansu Çiller’in danışmanlığını yapmıştır.
Son Güncelleme: 16.05.2021 14:48