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Mehmetçik'lere özel üretim yeni kamuflajlar! Dikkat çeken özellikler

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler için yeni tip eğitim kıyafetleri hazırlandı. Mehmetçiklerin yeni kamuflajlarında ise yüksek mukavemet özelliği içeren iplerle nanoteknoloji ile üretilen kumaşlar kullanıldı. Özel üretilen kumaşların ayrıca su itici özelliğinin de bulunduğu bildirilirken kamuflaj desenleri için de Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun özellikler öne çıktı.

24 Ocak 2021 Pazar 12:32
Mehmetçik'lere özel üretim yeni kamuflajlar! Dikkat çeken özellikler
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel ve Mehmetçiklerin yeni tip kamuflajlarının çalışmaları tamamlandı. Tasarımı 2019 yılında tamamlanan eğitim kıyafetlerinin tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirildi. Yeni ve özel olarak üretilen kumaş ve desenlerle hazırlanan eğitim elbiseleri rüzgar ceketleri ve yeniden tasarlanan botlar, ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın üzerinde görüldü.

Hazırlıkları tamamlanan yeni kamuflaj kıyafetler için yüksek mukavemet özelliğine sahip iplerle nanoteknolojinin kullanılarak üretilen kumaşların su itici özelliğe sahip olduğu belirtilirken, Kamuflaj desenlerinde ise Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun özellikler öne çıkarıldı.

TÜM PERSONEL YENİ KAMUFLAJLARI PAZARTESİ GÜNÜ GİYECEK

Özel olarak hazırlanan yeni eğitim kıyafetlerini pazartesi gününden itibaren tüm personelin giyeceği bildirilirken yeni kamuflajlar, haki renkte ve hava alma özelliğine sahip tam ortopedik, soğuk havalara karşı tam yalıtımlı botlarla tamamlandı. Darbelere karşı da dayanıklı olarak üretilen botlar, hem günlük mesai içerisinde hede operasyonlar sırasında hareketliliği destekleyecek bir biçimde tasarlandı.

Yeni eğitim elbise ve botlar ile ilgili tasarımlarda Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan subaylar, yedek subaylar, astsubaylar ve yükümlü personellerin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli Kara Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan öğrenciler için daha ergonomik kıyafetlerin kullanması amaçlandı.



Son Güncelleme: 24.01.2021 12:32
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Kara Kuvvetleri KomutanlığıYeni KamuflajEğitim ElbisesiKamuflaj özellikleri
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