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Mehmetçik için yeni tip kamuflaj ve botlar hazırlandı, ilk kez bugün görüntülendi!

Mehmetçik için hazırlanan yeni tip kamuflajların yarından itibaren tüm kara birliklerinde kullanılacak. Özel hazırlana yeni eğitim elbisesi ilk olarak bugün görüntülendi.

24 Ocak 2021 Pazar 19:28
Mehmetçik için yeni tip kamuflaj ve botlar hazırlandı, ilk kez bugün görüntülendi!
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Mehmetçik için  hazırlanan yeni tip eğitim kıyafetinde yüksek mukavemetli iplerle nanoteknolojik üretim ile hazırlanan kumaşlar kullanılmıştır. Su itici özelliğe sahip yeni tip eğitim kamuflajında model ve desen seçimi Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun özellikler göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Tasarımı 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın eğitim elbisesi iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan yeni tip kamuflaj, rüzgâr ceketi ve yeni tip botlar, Milli Savuma Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapılmıştır. Hazırlanan bu yeni tip kamuflaj ilk kez Arifiye ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar tarafından giyilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve yükümlü personel ile Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin kullanacağı yeni tip kamuflaj ve botlar hem günlük mesaide hem de operasyonlarda hareketleri destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Hazırlanan yeni tip kamuflaj ve botlar pazartesi gününden itibaren tüm personellerin giymeye başlayacağı öğrenildi. 



Son Güncelleme: 24.01.2021 19:28
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Anahtar Kelimeler:
MehmetçikKamuflaj
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