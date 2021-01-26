Mehmetçiğin yeni kamuflajları hazır! Giyilmeye başlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çalışan personelleri için 2021 yeni kamuflajları tamamlandı. Yeni tip eğitim kıyafetleri Türkiye’nin doğusunda görev yapan Mehmetçik’e ulaştırılan kamuflajlar askerler tarafından giyilmeye başlandı. Yaz-kış olarak değişen kıyafetlerin birçok özelliği bulunurken doğuda ve birçok bölgede ülkesi ve milleti için görev yapan askerlere en rahat ve uygun kamuflajların tedarikleri sağlandı. Yaz aylarında aşırı sıcaklarda özel üretilen takımlar, kışın dondurucu soğukta askerlerin üşümemesi için üretildi. Türkiye’nin coğrafi yapısına uyum sağlayan kamuflajlar nanoteknolojik üretimle özel kumaşlardan yapıldığı görüldü.

Ülkesi için her türlü zorlu şartlara rağmen mücadele veren Mehmetçik, kış faaliyetlerini kararlıkla sürdürürken TSK Mehmetçik için özel hazırlanan kamuflaj hazırlıklarının bittiğini ve Mehmetçiklerin yeni nanoteknoloji kamuflajların giyilmeye başlandığı görüldü. Doğuda kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu arazi koşullarında görev yapan Mehmetçik için Kara Kuvvetleri tarafından düzenlendi.

Yüksek mukavemetli ipliklerden üretilen kamuflajlar Mehmetçik’e ulaştı!

Malzeme ve dizayn seçiminde her zaman olduğu gibi Türkiye’nin coğrafi yapısına göre düzenlenen kamuflajlar Kara Kuvvetleri ve Millî Savunma Bakanlığı olarak kamuflajın her ayrıntısı ile ilgilenildi. Yeni tip eğitim kıyafetlerinin yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildiği ve su itici özelliğe sahip giysiler olduğunu görüldü. Hava alabilen, su geçirmez ve ayak sağlığına uygun ortopedik soğuğa karşı botlar Mehmetçiğe ulaştı.