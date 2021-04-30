Mehmet Arzık twitter'da neden gündem oldu? Mehmet Arzık olayı ne, tutuklandı mı?

Kilis'te 14 yaşında bir kıza sistematik olarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet Arzık bugün sosyal medya platformu twitterda gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı hakkında tutuklansın diye paylaşımda bulundu ve uzun bir süre gündemde tuttu.

Üç yıl boyunca istismarda bulunan Mehmet Arzık on dört yaşındaki kızı da ayrıca hamile bıraktı. Kızın hamile kalmasının ardından hakkında dava açıldı. Hakim ise dava hakkında skandal bir karara imza atarak davacının altı ay içerisinde şikayette bulunmadığı gerekçesi ile davayı düşürdü. Bu durum çok büyük tepkilere neden oldu. E.Ö'nün avukatı ise karara itiraz ederek Mehmet Arzık'ın tutuklanmasını ve davanın görülmeye başlanmasını istedi.

Yaşanan süreçte mütalaa sonrası söz alan E.Ö. “Sanık beni tehdit ederek tecavüz etmiştir. Kendisinden korktuğum için şikayetçi olmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” Kaynak: Mehmet Arzık olayı ne? Mehmet Arzık twitter'da neden gündem oldu? Mehmet Arzık tutuklandı mı?

Bu yaşanan hadise karşısında twitter kullanıcıları #MehmetArzıktutuklansın etiketiyle paylaşım yaparak olayı gündemde tuttular ve tepkilerini dile getirdiler.