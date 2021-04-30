Mehmet Arzık twitter'da neden gündem oldu? Mehmet Arzık olayı ne, tutuklandı mı?

Kilis'te 14 yaşında bir kıza sistematik olarak cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet Arzık bugün sosyal medya platformu twitterda gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı hakkında tutuklansın diye paylaşımda bulundu ve uzun bir süre gündemde tuttu.
Yaşanan süreçte mütalaa sonrası söz alan E.Ö. “Sanık beni tehdit ederek tecavüz etmiştir. Kendisinden korktuğum için şikayetçi olmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum” Kaynak: Mehmet Arzık olayı ne? Mehmet Arzık twitter'da neden gündem oldu? Mehmet Arzık tutuklandı mı?
Bu yaşanan hadise karşısında twitter kullanıcıları #MehmetArzıktutuklansın etiketiyle paylaşım yaparak olayı gündemde tuttular ve tepkilerini dile getirdiler.