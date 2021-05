Meghan Markle’ın çıkardığı çocuk kitabına kopya suçlaması!

Son dakika haberine göre ikinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle, müjdeyi eşine duyurması ile gündemde yer alırken şimdi ise yazdığı kitap ile İngiliz basını gündeminde yer alıyor. Eşi Harry’ye Babalar Günü için şiir yazan Markle, daha sonra yazdığı şiirden esinlenerek baba oğul ilişkisini anlatan bir kitap çıkartmaya karar verdi. The Bench (Bank) adlı çocuk kitabı 8 Haziran’da piyasaya çıkacakken tanıtımını yapan Markle, kopya suçuna maruz kaldı.





Kendi babası ile arasının bozuk olduğunu bu yüzden eşi Prens Harry ve oğlu Archie arasındaki bağdan etkilenerek kitap yazdığını açıklayan düşes, birçok kişi tarafından eleştirildi. İronik olarak nitelendirilen bu olayda İngiliz yazar Corrinne Averiss’in 2018 yılında çıkardığı The Boy and The Bench adlı kitapla aynı olmasından kaynaklı kopyalanmakla suçlandı.





Çocuk kitabı olan The Bench, birçok kişi tarafından eleştirilere maruz kalırken Düşes Markle’ın ilk yazma kitabı bu olmadığı ortaya çıktı. Daha önce The Tig adlı blogta yazan düşes daha sonra Prens Harry ile evlenmesinden sonra blog yazarlığını bıraktığı öğrenildi.