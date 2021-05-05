İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Meghan Markle’ın çıkardığı çocuk kitabına kopya suçlaması!

Meghan Markle, eşi Prens Harry’ye Babalar Günü’nde yazdığı şiirden ilham alarak kitap yazmaya karar verdi. Meghan Markle çocuk kitabını çıkardı fakat çocuk yazarı Corrinne Averiss’in kitabından uyarlanarak hazırlandığı için kopya suçu ile karşı karşıya kaldı. İngiliz basını Meghan Markle’ın çıkardığı kitap ile çalkalanıyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:40
Meghan Markle’ın çıkardığı çocuk kitabına kopya suçlaması!
Takip Et:

Son dakika haberine göre ikinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle, müjdeyi eşine duyurması ile gündemde yer alırken şimdi ise yazdığı kitap ile İngiliz basını gündeminde yer alıyor.  Eşi Harry’ye Babalar Günü için şiir yazan Markle, daha sonra yazdığı şiirden esinlenerek baba oğul ilişkisini anlatan bir kitap çıkartmaya karar verdi.  The Bench (Bank) adlı çocuk kitabı 8 Haziran’da piyasaya çıkacakken tanıtımını yapan Markle, kopya suçuna maruz kaldı.

Kendi babası ile arasının bozuk olduğunu bu yüzden eşi Prens Harry ve oğlu Archie arasındaki bağdan etkilenerek kitap yazdığını açıklayan düşes, birçok kişi tarafından eleştirildi. İronik olarak nitelendirilen bu olayda İngiliz yazar Corrinne Averiss’in 2018 yılında çıkardığı The Boy and The Bench adlı kitapla aynı olmasından kaynaklı kopyalanmakla suçlandı.

Çocuk kitabı olan The Bench, birçok kişi tarafından eleştirilere maruz kalırken Düşes Markle’ın ilk yazma kitabı bu olmadığı ortaya çıktı. Daha önce The Tig adlı blogta yazan düşes daha sonra Prens Harry ile evlenmesinden sonra blog yazarlığını bıraktığı öğrenildi.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Meghan Markleçocuk KitabıKopyaPrens HarryThe Bench
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Denize üşen terlikleri alırken boğuldu
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?

Popüler Haberler

Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada bulgur görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada bulgur görmek rüyasının tabiri
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere nerelidir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Naz Göktan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler
5 Mayıs 2021 Çarşamba Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 5 Mayıs 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Kanal D Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini kim canlandırıyor? Sezanur Sözen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan karakteri kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı!
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Halkbank 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuru şartları ve geri ödeme koşulları
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Çukur dizisi Sincanlı Namık’ı kim canlandırıyor? Yıldırım Şimşek'in biyografisi
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov'un yer aldığı diziler
Sadakatsiz Selçuk karakteri kimdir? Tarık Emir Tekin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece'nin yer aldığı diziler
Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan biyografisi
Masumiyet yeni bölüm canlı izle! Masumiyet 11. bölüm tek parça izle! ATV Masumiyet son bölüm
Sadakatsiz Derin karakterini kim canlandırıyor? Melis Sezen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.