Megakent özel sektör dahil mesai saati değişikliğine hazırlanıyor!

Artan korona virüs vaka sayıları kapsamında ilk olarak Başkent Ankara'da mesai saati değişikliğine gidilmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri 4 kısma ayrılmıştı. Gelen son dakika haberlerine göre bu uygulamanın megakent istanbul içinde planlandığı iddia edildi.

Habertürk gazetesinin haberine göre megakentte planlanan mesai saati düzenlemesi kamunun yanında özel sektörüde kapsayacak şekilde olacak.

Haberde bahsedilene göre Valilik mesai saatlerinin değiştirilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın başkentte ki uygulamadan farkı ise özel sektörüde kapsayacak olması. Bu sebeble İstanbul Valiliği tüm meslek odalarıyla konuyu detaylı bir şekilde ele almak için toplantılar yapıp görüş alışverişinde bulunuyor.

Yapılan bu toplantı ve görüş alışverişleri sonunda genel durumun ve mesai saatlerinde yapılacak değişikliklerin Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.

Habertürk