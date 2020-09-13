Megakent özel sektör dahil mesai saati değişikliğine hazırlanıyor!

Artan korona virüs vaka sayıları kapsamında ilk olarak Başkent Ankara'da mesai saati değişikliğine gidilmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri 4 kısma ayrılmıştı. Gelen son dakika haberlerine göre bu uygulamanın megakent istanbul içinde planlandığı iddia edildi.
Habertürk gazetesinin haberine göre megakentte planlanan mesai saati düzenlemesi kamunun yanında özel sektörüde kapsayacak şekilde olacak.
Yapılan bu toplantı ve görüş alışverişleri sonunda genel durumun ve mesai saatlerinde yapılacak değişikliklerin Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.
Habertürk
Son Güncelleme: 13.09.2020 17:00