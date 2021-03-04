Megakent İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamalar kaldırıldı

İstanbul Valiliği tarafından duyurulan son dakika kararında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların toplu taşımaya binde yasakları kaldırıldı. Valilik kanalından yapılan açıklamada belirlenen yaş gruplarına sahip vatandaşlar için uygulanan toplu taşıma kısıtlamalarının kaldırıldığı ifadeleri yer aldı.
İçişleri genelgesinde ayrıca çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde yaş kısıtlamalarının devam ettiği belirtildi.
Son Güncelleme: 04.03.2021 15:59