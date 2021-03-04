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Megakent İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamalar kaldırıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için uygulamaya alınan toplu taşıma yasağı alınan son dakika kararı ile kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasına ilişkin duyuru ise İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:59
Megakent İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamalar kaldırıldı
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İstanbul Valiliği tarafından duyurulan son dakika kararında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların toplu taşımaya binde yasakları kaldırıldı. Valilik kanalından yapılan açıklamada belirlenen yaş gruplarına sahip vatandaşlar için uygulanan toplu taşıma kısıtlamalarının kaldırıldığı ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni normalleşme süreci genelgesine göre uygulamaya alınan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşların kısıtlamalarının bugünden itibaren kaldırıldığı belirtilen açıklama sonrasında belirlenen yaş grubuna sahip vatandaşlar tedbirlerine devam ederek artık toplu taşıma kullanabilecekler. 

İçişleri genelgesinde ayrıca çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde yaş kısıtlamalarının devam ettiği belirtildi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:59
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Istanbul65 Yaş üzeri20 Yaş AltıToplu Taşıma Yasağı
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