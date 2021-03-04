Megakent İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için kısıtlamalar kaldırıldı

İstanbul Valiliği tarafından duyurulan son dakika kararında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların toplu taşımaya binde yasakları kaldırıldı. Valilik kanalından yapılan açıklamada belirlenen yaş gruplarına sahip vatandaşlar için uygulanan toplu taşıma kısıtlamalarının kaldırıldığı ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yeni normalleşme süreci genelgesine göre uygulamaya alınan 20 yaş altı vevatandaşların kısıtlamalarının bugünden itibaren kaldırıldığı belirtilen açıklama sonrasında belirlenen yaş grubuna sahip vatandaşlar tedbirlerine devam ederek artık toplu taşıma kullanabilecekler.

İçişleri genelgesinde ayrıca çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde yaş kısıtlamalarının devam ettiği belirtildi.