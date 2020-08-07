Mecliste korona-virüs vakaları artıyor! 9 milletvekili 35 personelde pozitif vaka tespit edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgınının mecliside etkilediğini söyleyerek şuan toplamda 32 evde karantinada olan takipli personellerinin olduğunu,hastanede tedavi altında olan 2 vaka olduğunu söyledi.Yeni bir vakanın tespiti ile toplamde 35 vaka sayısına ulaşılırken evde tedavisi süren 5 milletvekilinin olduğu ve hastanede yatmakta olan 4 milletvekilinin olduğunu ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlunun solunum cihazından ayrılarak durumunun iyiye gittiğinin dile getirdi.