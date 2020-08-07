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Mecliste korona-virüs vakaları artıyor! 9 milletvekili 35 personelde pozitif vaka tespit edildi

TBMM başkanının yaptığı açıklamada toplamda 35 personel ,9 milletvekilinin korona-virüse yakalandığını söyledi.

07 Ağustos 2020 Cuma 00:02
Mecliste korona-virüs vakaları artıyor! 9 milletvekili 35 personelde pozitif vaka tespit edildi
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgınının mecliside etkilediğini söyleyerek şuan toplamda 32 evde karantinada olan takipli personellerinin olduğunu,hastanede tedavi altında olan 2 vaka olduğunu söyledi.Yeni bir vakanın tespiti ile toplamde 35 vaka sayısına ulaşılırken evde tedavisi süren 5 milletvekilinin olduğu ve hastanede yatmakta olan 4 milletvekilinin olduğunu ekledi.


AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlunun solunum cihazından ayrılarak durumunun iyiye gittiğinin dile getirdi.

 



Son Güncelleme: 07.08.2020 00:02
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