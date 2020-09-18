MEB geçici personel alımı yapıyor! Güvenlik , temizlik ve bakım personelleri

Yaşanan pandemi süreci sonrasında yeni normale dönüş kapsamında milli eğitim bakanlığı kısmende olsa okulların kapılarını 21 Eylül tarihinde öğrencilere açıyor.

Alınan karar gereği şimdilik sadece ilkokul 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak ve bu eğitimde hafta 1 gün gruplara bölünmüş halde yapılacak. Yani okullar haftanın 5 günü açık olacak ve gerekli temizlik , güvenlik bakım onarım gibi faaliyetler devam edecek.

Bu kapsam Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu senede güvenlik, temizlik, bakım onarım vb gibi işler için okullarda geçici personel çalıştıracak.

Bu geçici personeller İşkur aracılığıylakapsamında yapılıyor ve okullarda geçici olarak çalışmak isteyen kişiler kayıtlı olduklarımüdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 59 ilimizde 63 bin kişi bu şekilde geçici personel olarak okullara alınacak ve bu kişiler eğitim öğretim yılı boyunca işkur üzerinden asgari ücret maaşlarını alacak.

TYP KAPSAMINDA HANGİ İLE KAÇ GEÇİCİ PERSONEL ALINIYOR?

TYP programı kapsamında okullara en çok alımın yapılacağı şehirlerin başında istanbul geçiyor