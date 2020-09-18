İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan...
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı...
Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi
Tarım arazinde çadır kurup kumar...

MEB geçici personel alımı yapıyor! Güvenlik , temizlik ve bakım personelleri

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül tarihinde planlanan yüz yüze eğitimin hazırlıklarına hız verdi. işkur aracılığıyla okullara güvenlik, temizlik ve bakım onarım personelleri alımı yapılıyor.. İşte hangi ile kaç personel alınacak ? tüm detaylar haberimizde..

18 Eylül 2020 Cuma 10:40
MEB geçici personel alımı yapıyor! Güvenlik , temizlik ve bakım personelleri
Takip Et:

Yaşanan pandemi süreci sonrasında yeni normale dönüş kapsamında milli eğitim bakanlığı kısmende olsa okulların kapılarını 21 Eylül tarihinde öğrencilere açıyor.

Alınan karar gereği şimdilik sadece ilkokul 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak ve bu eğitimde hafta 1 gün gruplara bölünmüş halde yapılacak. Yani okullar haftanın 5 günü açık olacak ve gerekli temizlik , güvenlik bakım onarım gibi faaliyetler devam edecek.

Bu kapsam Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu senede güvenlik, temizlik, bakım onarım vb gibi işler için okullarda geçici personel çalıştıracak.


Bu geçici personeller İşkur aracılığıyla TYP kapsamında yapılıyor ve okullarda geçici olarak çalışmak isteyen kişiler kayıtlı oldukları işkur müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yaklaşık 59 ilimizde 63 bin kişi bu şekilde geçici personel olarak okullara alınacak ve bu kişiler eğitim öğretim yılı boyunca işkur üzerinden asgari ücret maaşlarını alacak.

TYP KAPSAMINDA HANGİ İLE KAÇ GEÇİCİ PERSONEL ALINIYOR?

TYP programı kapsamında okullara en çok alımın yapılacağı şehirlerin başında istanbul geçiyor 

 



Son Güncelleme: 18.09.2020 10:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebTYPIşkurGeçici Personel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Karantinadan kaçan ünlü Youtuber kyk yurduna yerleştirildi
Karantinadan kaçan ünlü Youtuber kyk yurduna yerleştirildi
Epic Games Store Football Manager 2020 ile Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak erişime açtı
Epic Games Store Football Manager 2020 ile Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak erişime açtı
Antalya'da eşiyle tartışan kadın kendisini 5. kattan aşağı atladı
Antalya'da eşiyle tartışan kadın kendisini 5. kattan aşağı atladı
Gazianteplilerin kabusu olan suç makinesi yakalandı
Gazianteplilerin kabusu olan suç makinesi yakalandı
Polis Drone ile tespit ederek maske takmayanlara ceza yağdırdı
Polis Drone ile tespit ederek maske takmayanlara ceza yağdırdı

Popüler Haberler

Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2020
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2020
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?
Hükümet'in Kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu; aylık yüzde 7+5
Gelinim Mutfakta Besime ve Gülcan ne zaman gelecek, geri gelecekler mi?
MasterChef Türkiye'de takım kaptanı hangi yarışmacı oldu?
Aktifbank İşbirliğiyle PTT 60 Ay Vadeli Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası!
Süper ligde 5. hafta puan durumu, haftanın sonuçları ve 6. Hafta fikstürü
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Eylül 2020 Cuma
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
Altın ne kadar oldu? 18 Eylül 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 18 Eylül 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TV8 Türkiye Modelini Arıyor yarışmasına nasıl başvuru yapılır? Yarışma başvuru şartları
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü hakkında bilgiler
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.