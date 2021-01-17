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MEB en az ilk öğretim mezunu 1082 personel alımı yapacak!

Milli Eğitim Bakanlığının son açıklamalarında 2021'de 1082 personel alımı yapılacağı belirtildi. EKPSS veya kura ile yapılacak alımlar için şartlar ve personel alım tarihleri araştırılmaya başlandı.

17 Ocak 2021 Pazar 18:36
MEB en az ilk öğretim mezunu 1082 personel alımı yapacak!
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarında EKPSS veya kura ile personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar için en az ilköğretim mezunu olunması şartı aranırken toplamda 1082 personelin alınacağı açıklandı.

2021/1 EKPSS sınavı sonrasında kamu kurumlarına 2140 personel alınacağı açıklanırken payın büyük bir kısmı olan 1082 personelin MEB bünyesine alınacağı belirtildi.

Hangi kadrolara alım olacak?

MEB açıklamalarında alınacak 1082 personelin; hizmetli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni alanlarında alınacağı belirtildi. Adayalar ister EKPSS sınavı ile isterlerse Kura yöntemi ile alımları tercih edebilecek.

Öğrenim durumlarına göre atama

MEB 2021/1 EKPSS sonuçlarının açıklanması sonrasında 1082 kişi işe alacağını açıklarken. 1082 kişilik personelin; 100 ilköğretim mezunu, 200 lise mezunu, 500 ön lisans mezunu ve 282 kişinin ise lisans mezunlarından alınacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:36
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MebPersonel Alım1082EKPSSKura
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