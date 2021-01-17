MEB en az ilk öğretim mezunu 1082 personel alımı yapacak!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarında EKPSS veya kura ile personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlar için en az ilköğretim mezunu olunması şartı aranırken toplamda 1082 personelin alınacağı açıklandı.

Hangi kadrolara alım olacak?

2021/1 EKPSS sınavı sonrasında kamu kurumlarına 2140 personel alınacağı açıklanırken payın büyük bir kısmı olan 1082 personelinbünyesine alınacağı belirtildi.

MEB açıklamalarında alınacak 1082 personelin; hizmetli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni alanlarında alınacağı belirtildi. Adayalar ister EKPSS sınavı ile isterlerse Kura yöntemi ile alımları tercih edebilecek.

Öğrenim durumlarına göre atama

MEB 2021/1 EKPSS sonuçlarının açıklanması sonrasında 1082 kişi işe alacağını açıklarken. 1082 kişilik personelin; 100 ilköğretim mezunu, 200 lise mezunu, 500 ön lisans mezunu ve 282 kişinin ise lisans mezunlarından alınacağı açıklandı.