MEB atletle yayın yapan öğretmene inceleme başlattı

Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiyle milyonlarca öğrenci ve veli öğretmenler ile sanal alemde buluşup eğitim öğretimine devam ediyor.

Bakanlık tarafından sonra yapılan açıklamaya göre yüz yüze eğitim ilkokul birinci sınıf öğrencileri için haftada bir gün olarak uyum eğitimi şeklinde 21 Eylül tarihinde başlayacak ve 3 hafta bu şekilde devam edecek.

Bütün okular bu açıklamadan sonra 21 eylül tarihinde başlayacak olan yüz yüze eğitimde uyum haftası için hazırlıklarına başladı.

Bu kapsamda Ankara'da bir okul uyum haftası etkinlikleri hakkında bilgi vermek için öğrenci ve velileriyle sanal alemde buluştu.Konuyla ilgili okulun rehber öğretmeni Kemal C. intenet üzerinden velilere bilgilendirme yapmak için sanal alemde görüntülü konuşma yaptı.

Ancak rehber öğretmenin canlı yayına atletli bir şekilde katılması bir çok veli tarafından tepkiyle karşılandı. Veliler bu rahatsız edici görüntüden sonra yayını kesip okul idaresine şikayette bulundu. Okul idaresi gerekli işlemleri yaptı ve konu bakanlığa intikal edince Milli eğitim bakanlığı velileri rahatsız eden bu canlı yayın ile ilgili olara inceme başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada velilerin karşısına beyaz atletli bir şekilde çıkan ve yayın yapan rehber öğretmen hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.