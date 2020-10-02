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MEB: 4 lise türünün 5 Ekim itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liselerinin 5 Ekim Pazartesi itibariyle yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı.

02 Ekim 2020 Cuma 20:42
MEB: 4 lise türünün 5 Ekim itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerindeki uygulama kazanımları 5 Ekim itibariyle yüz yüze eğitimlerle devam edecek.

Anadolu teknik programında öğrencilerin işletmede mesleki eğitim ile staj uygulamasının 28 Eylül itibariyle başladığına yer verildi. 5 Ekim’den itibaren belirtilen eğitim kurumlarında ‘’meslek.eba.gov.tr’’ adresindeki alan ile dal derslerine dair uygulama kazanımı bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

Pandemi kuralları sıkılaştırılacak


Öğrencilerin okulda geçirdiği ders içi ve ders dışı saatlerde maske kullanımları, sosyal mesafe ile temizlik kurallarına riayet etmelerine dair yönlendirmeler yapılacak.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin takip edip okulda gerçekleştireceği yüz yüze eğitim faaliyetine dair bilgilendirme yapılacak.

Dersler 30 dakika, teneffüsler 10 dakika

Yüz yüze eğitimlerde öğrenciler gruplara ayrılacak ve ders saatleri 30, teneffüsler 10 ve öğle arası ise 45 dakika olacak.



Son Güncelleme: 02.10.2020 20:42
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