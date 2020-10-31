Mavi Ay tutulması nereden, nasıl izlenir? Mavi Ay tutulması canlı izleme bilgileri

Mavi Ay tutulmasının başlaması için geri sayıma başlandı. Astroloji meraklılarının heyecanla araştırdığı Mavi Dolunay, 31 Ekim Cumartesi günü olacak. 76 yıl dünya dünyanın bütün noktalarından görülebilecek Mavi Dolunay ile birlikte 13 adet dolunayın tutulacağı daha önce NASA tarafından duyurulmuştu.

Aynı ay içerisinde iki dolunayın yaşandığı zamandır. İkinci dolunay da mavi ay olarak adlandırılmaktadır. Her yıl toplam 12 dolunay görülürken, bu yıl 13 dolunay olacak.

NASA tarafından yapılan açıklamalarda, 31 Ekim’de Mavi Dolunay görülecek. Bu gece ayı görebilmek için gökyüzü son derece net olacak. Ayın doğuşu ise 18.28’de gerçekleşecek.