Masumlar Apartmanı dizisinin Esra karakteri Esra Ruşan eşiyle yollarını ayırdı! Esra Ruşan hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci’nin en yakın arkadaşı Esra karakterine hayat veren Esra Ruşan 6 yıldır evli olduğu Fatih Kızılgök ile yollarını ayırdı. Masumlar Apartmanı’nın yanı sıra pek çok dizide rol alan Esra Ruşan’ın hayatı merak ediliyor.
1983 yılında dünyaya gelen Esra Ruşan, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro mezunudur. Esra Ruşan Masumlar Apartmanı, Yarım Kalan Aşklar ve Atiye gibi pek çok yapımda rol almıştır.
Esra Ruşan Rol Aldığı Yapımlar
- Yarım Kalan Aşklar
- Masumlar Apartmanı
- Atiye
- Dünyanın En Güzel Kokusu 2
- Vatanım Sensin
- Dünyanın En Güzel Kokusu
- Tatlı Küçük Yalancılar
- Ustura Kemal
- Küçük Günahlar
- Ada: Zombilerin Düğünü
- Aşk Yakar
- Kurtlar Vadisi Terör
- Ayrılık
- Arka Sokaklar
Son Güncelleme: 24.11.2020 11:59