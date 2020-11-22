MasterChef Zeytinyağlı iç baklalı enginar tarifi

Bu akşam yayınlanan MasterChef bölümünde yarışmacılar Bursa’da kıyasıya mücadele verdiler. Yarışmacılar dokunulmazlık yarışmasında zeytinyağlı iç baklalı enginar yaparak yarıştılar. İzleyiciler de iç baklalı enginarın nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte zeytinyağlı iç baklalı enginar tarifi..

İç baklalı zeytinyağlı enginar için gerekli malzemeler yarım kilo iç bakla, 6 tane enginar, bir tatlı kaşığı tuz, taze nane ve sekiz yemek kaşığı zeytinyağı

Malzemeler çıkarıldıktan sonra enginarları küpler şeklinde keserek dilimleyin. İç baklayı da sudan geçirin ve soğanları doğrayın. Isıttığınız tencereye soğanları zeytinyağında kavurun ve enginar ile baklayı ilave edin. Üzerine biraz su ve tuzunu ekleyerek pişirin. Yemek pişmeden biraz evvel naneleri de atın ve ocaktan alın.