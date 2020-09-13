MasterChef pandispanya tatlısı tarifi

MasterChef’te yarışmacılar arasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlık için verdikleri mücadelede tatlı olarak pandispanya yaptılar. Peki pandispanya tatlısı nasıl yapılır?

Pandispanya için gerekli malzemeler, 5 adet yumurta, bir vanilya, biraz tuz, 2 yemek kaşığı kadar sıcak du, bir su bardağından biraz az un, bir su bardağı şeker ve kabartma tozu. Şerbeti için 3 bardak su ve 3 bardak şeker. Kreması için ise 3 paket krem şanti ve 1 bardak süt

Yumurta ile şekeri çırptıktan sonra un, kabartma tozu, vanilya eklenir. Kap yağlandıktan sonra kek harcı dökülerek 170 derecede 20 dakika pişirilir. Diğer taraftan krem şanti malzelemeleri çırpılır ve şerbet ocakta kaynatılır.

Pişen kek ortadan ikiye kesilerek arasına krem şanti sürülür üstü ise şerbetle ıslatılarak servis edilir.