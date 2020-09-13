MasterChef pandispanya tatlısı tarifi

MasterChef’te yarışmacılar arasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlık için verdikleri mücadelede tatlı olarak pandispanya yaptılar. Peki pandispanya tatlısı nasıl yapılır?
Pandispanya için gerekli malzemeler, 5 adet yumurta, bir vanilya, biraz tuz, 2 yemek kaşığı kadar sıcak du, bir su bardağından biraz az un, bir su bardağı şeker ve kabartma tozu. Şerbeti için 3 bardak su ve 3 bardak şeker. Kreması için ise 3 paket krem şanti ve 1 bardak süt
Pişen kek ortadan ikiye kesilerek arasına krem şanti sürülür üstü ise şerbetle ıslatılarak servis edilir.
Son Güncelleme: 13.09.2020 02:12