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MasterChef pandispanya tatlısı tarifi

MasterChef'te yarışmacılar tarafından yapılan pandispanya tatlısı Silivri tatlısı olarak da bilinmektedir. Silivri tatlısı kek arasında krem şanti ile yapılan şerbetli bir tatlıdır.

13 Eylül 2020 Pazar 02:12
MasterChef pandispanya tatlısı tarifi
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MasterChef’te yarışmacılar arasında mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlık için verdikleri mücadelede tatlı olarak pandispanya yaptılar. Peki pandispanya tatlısı nasıl yapılır?

Pandispanya için gerekli malzemeler, 5 adet yumurta, bir vanilya, biraz tuz, 2 yemek kaşığı kadar sıcak du, bir su bardağından biraz az un, bir su bardağı şeker ve kabartma tozu.  Şerbeti için 3 bardak su ve 3 bardak şeker. Kreması için ise 3 paket krem şanti ve 1 bardak süt


Yumurta ile şekeri çırptıktan sonra un, kabartma tozu, vanilya eklenir. Kap yağlandıktan sonra kek harcı dökülerek 170 derecede 20 dakika pişirilir. Diğer taraftan krem şanti malzelemeleri çırpılır ve şerbet ocakta kaynatılır.

Pişen kek ortadan ikiye kesilerek arasına krem şanti sürülür üstü ise şerbetle ıslatılarak servis edilir.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 02:12
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefPandispanya
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