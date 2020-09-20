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MasterChef Hünkarbeğendi tarifi ve yapılışı

MasterChef'te bugün yarışmacılar hünkarbeğendinin de içinde bulunduğu bir menü ile kıyasıya mücadele verdi. Hünkarbeğendi beğendi ve etten oluşan bir yemek olarak karşımıza çıkıyor.

20 Eylül 2020 Pazar 00:54
MasterChef Hünkarbeğendi tarifi ve yapılışı
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TV8 ekranlarının sevilen yemek ve yarışma programı olan MasterChef’te iki takım eleme mücadelesi verdi. Takımlara verilen menüde geleneksel yemeklerimizden biri olan Hünkarbeğendi vardı. Peki hünkarbeğendi nasıl yapılır?


Gerekli malzemeler, dört patlıcan, 1,5 bardak süt, 1,5 yemek kaşığı un, rendelenmiş kaşar, tuz, karabiber, bir yemek kaşığı kadar tereyağı, 600 gr kuşbaşı, iki adet soğan, üç adet domates, bir kaşık salça, 2 bardak su, zeytinyağı ve tuz

İlk olarak patlıcanlar ocakta, fırında ya da mangal üzerinde közlenir. Zeytinyağında soğan, domates ve sarımsak kavrulur. Et de eklendikten sonra salça tuz ve karabiber de eklenerek iyice kavrulur. Su eklenir.

Diğer taraftan patlıcanlar soyularak dilimlenir. Tereyağ ve un kavrulur üzerine süt ile beraber patlıcanlar eklenir. Ardından tuz ve kaşar eklenir. Beğendinin üzerine et koyularak servise hazırlanır.



Son Güncelleme: 20.09.2020 00:54
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Anahtar Kelimeler:
#masterchefHünkarbeğendi
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