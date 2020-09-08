MasterChef Falafel yapımı ve tarifi

MasterChef programının dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar falafel yemeği yaparak kıyasıya mücadele etti. Lübnan köftesi olarak da bilinen falafel yiyeceğinin nasıl yapıldığı sorusu ise izleyicilerin merak ettiği bir soru haline geldi. Peki falafel nasıl yapılır?

Falafel yemeğinin ana malzemesi olarak nohut karşımıza çıkıyor. Nohutun yanı sıra yemeğin ana malzemelerinden diğer ikisi ise maydonoz ve soğan. İşte falafel için gerekli malzemeler…

2 bardak nohut, bir çorba kaşığı susam, maydonoz, sarımsak, bir soğan, tuz, pulbiber, karabiber, bir yumurta ve galeta unu

Nohutu önceden ıslattıktan hemen sonra haşlayın haşlanmış olan nohutu yumurta ve susamla beraber rondodan geçirerek püre haline getirin. Bir su bardağı kadar galeta unu, solan, maydonoz ve baharatları ekleyin ve yoğurun. Sıvı yağda kızartarak pişirin.