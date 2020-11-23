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MasterChef Azerbaycan Dovga çorbası tarifi

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar Azerbaycan mutfağından bir yemek ile dokunulmazlık için yarıştı. Dovga çorbası yemeğinin nasıl yapıldığı ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:29
MasterChef Azerbaycan Dovga çorbası tarifi
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 22 Kasım akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ödülü için yarıştılar. Yarıştıkları menüde yer alan Azerbaycan yemeklerinden birisi olan dovga çorbası oldu. Peki dovga çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?


Dovga çorbası için gerekli malzemeler, bir kilo kadar yoğurt, bir yumurta, üç yemek kaşığı pirinç, 2 bardak su, bir yemek kaşığı un, kişniş, dereotu, ıspanak, nane ve tuz

Yoğurt, yumurta, pirinç, su ve un bir tencereye koyulur ve kaynatılır. Ardından ıspanak, nane ve dereotu kesilerek içine atılır tuz ve kişniş de eklenerek kaynatılır ve servise hazırlanır.



Son Güncelleme: 23.11.2020 00:29
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Anahtar Kelimeler:
DovgaçorbasıMasterchef
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