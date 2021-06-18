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Maskeleri ne zaman çıkarıyoruz? İstanbul için Temmuz detayı..

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs aşılama süreci ile ilgili yaptığı konuşmasında herkesin merak ettiği maske konusunu da değindi. Temmuz ayının ilk haftasında doğru aşılama sürecinin bitebileceğine işaret eden Memişoğlu, açık havalarda mesafe tedbirini elden bırakmadan maske kullanımının kalkabileceğini söyledi.

18 Haziran 2021 Cuma 12:09
Maskeleri ne zaman çıkarıyoruz? İstanbul için Temmuz detayı..
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Koronavirüs aşılama uygulamaları tüm Türkiye genelinde hız kazanırken İstanbul'da şimdiye kadar 6 milyon 531 bin 933 doz aşı uygulaması yapıldı. Yaklaşık olarak 2,5 milyon kişinin ikinci dozunu tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'da aşılanmayan 3 milyon kişi kaldı.

Temmuz ayının ilk haftasında ger kalan 3 milyon kişinin de aşılanmış olabileceğini söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, önümüzdeki Kurban Bayramını geçmiş bayramlar gibi yaşayabileceğimizi ifade etti.

Vaka sayıları ve yoğun bakımda yatan hasta sayılarında ciddi oranda bir azalma görüldüğünü belirten Prof. Dr. Memişoğlu, şuan İstanbul'da pozitif sonuç anlamında en az vaka sayısıyla karşılaşıldığını ve böyle devam etmesi için e herkesin aşı yaptırması gerektiğini belirtti. Temmuz ve Ağustos aylarında rahat bir nefes alabileceğimize dikkat çeken Memişoğlu, konuşmasında her yaş gruplarına göre hedeflerin değiştiğini ve 12 yaş üstü olan bütün vatandaşların aşılamalarının kısa sürede tamamlanabileceğini kaydetti.

Herkesin merak ettiği maske konusunu da değinen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte vaka sayılarında da genel anlamda bir azalış meydana gelebileceğini ve Temmuz ve Ağustos aylarında da koronavirüs kısıtlamaların biraz daha esnetileceğini söyledi. 'Maskeler ne zaman çıkacak?' sorusunda yanıt veren Memişoğlu, konuşmasının devamında kısıtlamaların esnetilmesinden sonra büyük ihtimalle sosyal mesafeyi korumak şartıyla açık havalarda kullanmamanın öngürülebileceğini ifade etti.

 


Son Güncelleme: 18.06.2021 12:09
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Anahtar Kelimeler:
Meskeler Ne Zaman çıkacakIstanbul
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