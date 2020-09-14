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Maske takmayan vatandaş polisleri tehdit etti: 'Senin ismini öğreneceğim'

İstanbul Pendik'te maske denetimi yapan polis ekipleri, maske takmayan vatandaşlara para cezası kesti. Ceza yazılmasına karşı çıkan bir vatandaş ise polisleri tehdit ederek 'Senin ismini öğreneceğim' dedi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:36
Maske takmayan vatandaş polisleri tehdit etti: 'Senin ismini öğreneceğim'
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İstanbul’un Pendik ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetim sırasında maske takmadığı tespit edilen üç vatandaşa toplam 2 bin 700 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri polisleri tehdit ederek ‘’Senin ismini öğreneceğim’’ dedi. 900 TL ceza kesilen kişi, kağıdı yırtarak bölgeden uzaklaştı.

Herkesin bahanesi farklı!


Polislerin ceza yazmasını kabul etmeyen bir vatandaş ise polisin eline vurdu. Polis ekipleri sakinliklerini koruyarak, maske takmayan vatandaşa 900 TL ceza kesti. Maske takmayan vatandaş ise kendini ‘’Telefonla konuşuyordum, maskemi çantama koydum’’ dedi.

Sigara içerken maske takmayan ve cezadan nasibini alan bir diğer vatandaş ise ceza kesilmesini haklı buldu. Vatandaş, ‘’Keşke başlangıçta da böyle devam etseler de öyle ceza yeseydik. Burada sosyal mesafe diye bir şey yok. Biz cezamızı öderiz sorun değil. Şuradaki insanlara bakın, keşke bu kadar duyarlı olsalar’’ dedi.

 



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:36
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IstanbulPendik
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