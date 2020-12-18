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Maske takmama cezasına Yargıtay'dan son karar!

Bolu'da maske takmayan Elif Nihan İşler isimli kadın, bekçiler tarafından kesilen 392 lira cezaya itiraz etti. Yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay, kafaları karıştıran bu ceza hükmü hakkında son kararı verdi.

18 Aralık 2020 Cuma 15:01
Maske takmama cezasına Yargıtay'dan son karar!
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Bolu’da yaşayan ve yolda yürüdüğü sırada bekçiler tarafından maske takmadığı için uyarılan Elif Nihan İşler isimli kadına Kabahatler Kanunu'na aykırı davrandığı için 392 TL idari para cezası kesildi.

Kadın bu yetkinin sadece poliste olduğu belirterek kesilen cezaya itiraz ederken bu tarz uygulamaların afiş şeklinde cadde ve sokaklara asılması gerektiğini söyledi. Kendisine herhangi bir uyarıda bulunulmadan ceza kesildiğini savunan kadın cezasının kaldırılması için başvuruda bulundu ve cezası Bolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından iptal edildi.

Daha sonra devreye Adalet Bakanlığı girerken bakanlık kaynakları cezanın iptaline ilişkin kararın bozulması için dosyayı sulh ceza mahkemesine gönderdi. Dosya buradan Yargıtay 19. Ceza Dairesine ulaştı ve Yargıtay, 9 Kasım tarihinde oy çokluğu ile bakanlık tarafında yapılan başvuruyu kabul etti. Yargıtay'da alınan kararda Sulh Ceza'nın verdiği maske cezasını iptal kararı kaldırılırken maske cezası kesilmesine karar verildi.

Yargıtay kararına göre; maske cezasının Hıfzıssıhha Kanununlarında belirtildiği gibi 3 bin 150 lira olarak değil, 392 lira olarak kesilmesi belirlenirken kararda, polisin maske takmayan vatandaşlara sadece tutanak tutabileceği cezanın tutanak karşılığında valilikler tarafında  yapılabileceği kaydedildi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 15:01
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Anahtar Kelimeler:
Maske Takmama CezasıYargıtay Kararı
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