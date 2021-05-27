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Maske takma zorunluğunda yeni adım! 1 Haziran'da yasak kalkıyor..

Tam kapanma sürecinin ardında geçilen kademeli normalleşme uygulaması 1 Haziran'da sona ermesi planlanırken normalleşme adımlarının detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Maske takma zorunluluğunda yeni adım atılacağı öğrenilirken yasağın belirli yerlerde kalkacağı konuşuluyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 16:48
Maske takma zorunluğunda yeni adım! 1 Haziran'da yasak kalkıyor..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs'ta başlatılan kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'dan itibaren yerini normalleşme uygulamasına bırakıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü önümüzdeki hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı'na ve orada alınacak kararlara çevrildi.

Kabine'de alınacak normalleşme uygulamasıyla ilgili kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Hazırlıkları son hız devam eden normalleşme uygulamasının detaylarının ise ortaya çıkmaya başladığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre zorunlu olarak uygulanan maskelerin sahil ve parklarda kişiler arası iki metre şartı olmak üzere kaldırılabileceği öğrenildi. Bu şartları sağlayan vatandaşlar belirlenen yerlerde maskesiz oturabilecekler yada dolaşabilecekler.

 


Son Güncelleme: 27.05.2021 16:48
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1 HaziranNormalleşme DetaylarıMaske Takma ZorunluluğuSahilde Maske TakmaMaske Yasağı
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