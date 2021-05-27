Maske takma zorunluğunda yeni adım! 1 Haziran'da yasak kalkıyor..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs'ta başlatılan kademeli normalleşme süreci 1 Haziran'dan itibaren yerini normalleşme uygulamasına bırakıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü önümüzdeki hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı'na ve orada alınacak kararlara çevrildi.

Kabine'de alınacak normalleşme uygulamasıyla ilgili kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Hazırlıkları son hız devam eden normalleşme uygulamasının detaylarının ise ortaya çıkmaya başladığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre zorunlu olarak uygulanan maskelerin sahil ve parklarda kişiler arası iki metre şartı olmak üzere kaldırılabileceği öğrenildi. Bu şartları sağlayan vatandaşlar belirlenen yerlerde maskesiz oturabilecekler yada dolaşabilecekler.