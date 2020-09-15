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Maske fabrikası gibi okul! 2 milyon maske üretildi

Kayseri’de bulunan Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde salgın başlamasından sonra üretim geçerek maske üretimi kapsamında şimdiye kadar toplamda 2 miyon maske üretimi gerçekleştirdi.Meslek liselerinin önemi pandemi sürecinde birkez daha ortaya çıkarken Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi maske,sperlik,dezenfektan ,kolonya ..vb üretimleri ile dikkat çeken birçok meslek lisesinden biri.

15 Eylül 2020 Salı 12:42
Maske fabrikası gibi okul! 2 milyon maske üretildi
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Korona virüsün 11 Mart'ta Türkiye'de görülmesinin ardından başlayan salgında aktif olarak çalışmaya başlayan maske ,dezenfektan, kolonya gibi ihtiyaç maddeleri üretimi gerçekleştiren meslek liselerinden bir tanesi de Kayseri’de bulunan Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi.

Maske Üretimine mart aylarında başlayan ve hızını kesmeden devam eden Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde hem öğrenciler hem öğretmenler hem de İŞKUR’dan gelen işçiler üretim hız kesmeden devam ediyor. Günde yaklaşık olarak 30 bin maske üretimi yapan okul Kayserinin gözde okullarından biri.

Okulu ziyarete gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci öğrenceleri ve işçileri ziyaret ederek sohbet etti. Üretimle ilgili bilgi alan Ekinci öğrencileri bu fedakâr davranışlarından dolayı kutlarken gece gündüz demeden üretime ara vermeden devam etmelerini tebrik etti. Bir çok yere gönderilen maskeler sosyal sorumluluk proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılıyor.


Ekinci meslek liselerinin önemine dikkat çekerek pandemi sürecinin meslek liselerinin yıldızını tekrar parlattığından bahsederek geleceği kurtararak olan okullar meslek lisesi olduğunu, üreten bir toplum için meslek liselerinin değerinin anlaşılması gerektiğini ifade etti. Sözlerine ’Kendisi üreten, kendine yeten bir ülke istiyoruz. Her şeyi üreten bir nesil istiyoruz. Bu amaçla çalışan bir nesil istiyoruz. Meslek liselerimize bu manada çok teşekkür ediyorum. ‘diyerek devam etti.

Öğrencilerimiz de bu manada hem ailelerine bir katkı sunuyorlar hem de topluma yararlı olmanın da sevincini yaşıyorlar. Bizde bu gurura ortak oluyoruz. Bu okulumuzda günlük 30 bine yakın maske üretim kapasitemiz var. Salgın sürecinde olduğumuz için bu kapasiteyi daha da artırabiliriz ama bugün için hem İŞKUR hem de öğrencilerimiz aracılığı ile bu kapasite ile çalışıyoruz. Kayseri'de sadece Belsin ÇPL değil, aynı zamanda halk eğitim merkezlerimizde bu işin içerisindeler. Ciddi bir üretim kapasitesi içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Maske üretiminde katkıda bulunan öğrencilerden Nisa Nur Karabulut bu sürede katkıda bulabildiği için mutlu olduğunu ifade ederken günde 2 bine yakın maske diktiğini ve bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ettiğini dikle getirdi.



Son Güncelleme: 15.09.2020 12:42
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Anahtar Kelimeler:
KayseriBelsin Çok Programlı Anadolu LisesiMeslek Lisesi Memleket Meselesi
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