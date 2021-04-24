Marmaris'te nehir yatağına düşen kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Muğla’ya bağlı Marmaris ilçesinde arkadaşları ile Kayseri’den doğa yürüyüşü yapmaya Marmaris’e gelen Derya İlhan yürüyüş esnasında nehir yatağına düşen ve ayağını kıran İlhan burada mahsur kaldı.

Olay Marmaris’e bağlı Sarıana Mahallesi Sugözü mevkinde meydana geldi. Arkadaşları ile Kayseri’den doğa yürüyüşü yapmaya gelen 36 Yaşındaki Derya İlhan engebeli arazide takılıp nehir yatağına düştü. Arkadaşları tarafındanve UMKE ekiplerine haber verilmesi üzerine Derya İlhan düştüğü yerden uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Genç kadının düşme sebebi ile ayağının kırıldığının ve bazı yerlerinde ezikler olduğu öğrenildi.

İki kilometre boyunca taşınarak Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlhan tedavi altına alındı. Derya İlhan ve üç arkadaşına sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeni ile ceza yazıldı.