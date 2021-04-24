İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Marmaris'te nehir yatağına düşen kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Marmaris'te Sugözü mevkiinde arkadaşları ile doğa yürüyüşü yapan kadın zorlu arazide nehir yatağına düştü. Düşme sebebi ile bacağı kırılan kadın AFAD ve UMKE ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmalarının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 03:31
Marmaris'te nehir yatağına düşen kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Takip Et:

Muğla’ya bağlı Marmaris ilçesinde arkadaşları ile Kayseri’den doğa yürüyüşü yapmaya Marmaris’e gelen Derya İlhan yürüyüş esnasında nehir yatağına düşen ve ayağını kıran İlhan burada mahsur kaldı.

Olay Marmaris’e bağlı Sarıana Mahallesi Sugözü mevkinde meydana geldi. Arkadaşları ile Kayseri’den doğa yürüyüşü yapmaya gelen 36 Yaşındaki Derya İlhan engebeli arazide takılıp nehir yatağına düştü. Arkadaşları tarafından AFAD ve UMKE ekiplerine haber verilmesi üzerine Derya İlhan düştüğü yerden uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Genç kadının düşme sebebi ile ayağının kırıldığının ve bazı yerlerinde ezikler olduğu öğrenildi.

İki kilometre boyunca taşınarak Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlhan tedavi altına alındı. Derya İlhan ve üç arkadaşına sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeni ile ceza yazıldı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 03:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MarmarisAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
22 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
22 Nisan Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı mı, nelerdir? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
23 Nisan Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?
23 Nisan Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?
Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta
Bitlis’te büyük kaza! 1 ölü 2 yaralı bulunmakta

Popüler Haberler

Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
En Şık Benim TV8 başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Rüyada kedi görmek ne demektir? Rüyada kedi görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmenin tabiri ve anlamı
Türkü Akbayram kimdir? Hangi ünlü sanatçının kızıdır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Nisan 2021 Cumartesi
Seksenler dizisinde Gülden karakterini Ayşe Tolga canlandırıyor
Olmazsa olmaz wordpress eklentileri ve özellikleri
Fiili hizmet süresi zammı neye göre hesaplanır? Fiili hizmet süresi zammında yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerekir?
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, ölecek mi? Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Masumlar Apartmanı Han'ın bodruma kilitlediği tutsak kişi kim?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
TV8 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 24 Nisan 2021 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.