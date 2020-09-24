Marmara'da 4.2 şiddetinde deprem

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen ve şiddetinin 4,2 olarak kaydedildiği deprem İstanbullular tarafından da hissedildi. Saat 16.38'de meydana gelen deprem İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Depremin hissedilmesiyle paniğe kapılan tüm vatandaşlar kendilerinin dışarı atarak park ve bahçelerde toplandı.

AFAD verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Çevre illerden hissedilen deprem yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından sosyal medya üzerinden deprem için açıklama yapılırken yetkililer olası depremlerde telefon ile yakınların aranması yerine mesaj yada intenet tabanlı uygulamaların kullanılmasının daha iyi olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

