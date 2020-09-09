Marmara Denizi'nde 4.1 şiddetinde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın () intenet adresi üzerinden yayınlanan duyuruya bakıldığında, bu gece saat 00.57 sularında Marmara Denizi’nde biroldu. Depremin şiddetinin 4.1 olduğu belirtilirken merkez konumunun da Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığı olduğu aktarıldı. Diğer yandan depremin yerin 9,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği de belirtilenler arasında yer aldı.

Deprem İstanbul öncelikli olacak şekilde çevre şehirlerde yaşamakta olan vatandaşlar tarafından da hissedildi.