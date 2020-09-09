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Marmara Denizi'nde 4.1 şiddetinde deprem!

Son dakika gelişmesi olarak Marmara Denizi’nde 4.1 şiddetinde deprem oldu. Deprem öncelikle İstanbul olacak şekilde çevre şehirlerde de kendini hissettirdi...

09 Eylül 2020 Çarşamba 03:08
Marmara Denizi'nde 4.1 şiddetinde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) intenet adresi üzerinden yayınlanan duyuruya bakıldığında, bu gece saat 00.57 sularında Marmara Denizi’nde bir deprem oldu. Depremin şiddetinin 4.1 olduğu belirtilirken merkez konumunun da Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığı olduğu aktarıldı. Diğer yandan depremin yerin 9,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği de belirtilenler arasında yer aldı.

Deprem İstanbul öncelikli olacak şekilde çevre şehirlerde yaşamakta olan vatandaşlar tarafından da hissedildi.



Son Güncelleme: 09.09.2020 03:08
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Anahtar Kelimeler:
DepremAfad
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