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Markette kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi güvenlik kamerasında!

İzmir'de şaşırtan olay! Markette kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Polis ekipleri tacizcinin kimliğini belirlemeye çalışıyor. İşte detaylar...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 22:28
Markette kadının gizlice fotoğraflarını çeken kişi güvenlik kamerasında!
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İzmir Buca’da bir alışveriş merkezinde şoke eden görüntüler! Alışveriş sırasında kadının gizlice fotoğraflarını çeken tacizci, güvenlik kameralarına yansıdı. 

Taciz mağduru kadın, fotoğraflarını çeken adamdan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tacizciyi bulmaya çalışıyor.

Taciz olaylarının ardı arkası kesilmiyor. İzmir'de şaşırtan bir taciz yaşandı. Ekipler, şüpheli kişiyi arıyor. 

Olay, dün öğle vakitlerinde ilçeye bağlı olan Menderes Mahallesi’nde yer alan bir zincir markette yaşandı. İddialara göre kimliği belli olmayan şahıs, alışveriş yaparken S.A. isimli kadına doğru yaklaştı. Telefonunu çıkardı ve kadının gizlice fotoğraflarını çekti. Tacizci, ardından marketi terk etti.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Öte taraftan yaşanan olay marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde alışverişte olan kadını gizlice kaydeden kişinin ardından fotoğraflara baktığı net bir şekilde görülüyor.

Kamera kayıtlarına bakan S.A. ve eşi Y.A. karakola giderek şikayette bulundu. Ekipler, tacizcinin kimliğini belirlemek ve onu yakalamak için çalışıyor.


Son Güncelleme: 26.05.2021 22:28
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Markette Kadının Gizlice Fotoğraflarını çektiIzmirTaciz
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