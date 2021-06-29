Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda; çilek, dut, erik, incir gibi ürünlerin satışları paketler içerisinde ambalajlı olarak yapılabilecek. Bu ürünler haricinde sarımsak, muz, taze nohut, patates, beyaz lahana, karpuz, kavun gibi ürünlerin satışlarıysa kapalı ambalaj içerisinde yapılamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ” başlığıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

Alınan karar doğrultusunda, mallar uygun olarak korunarak taşınmaları sağlanacak biçimde ambalajlanacak. Söz konusu uygulamayla ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak. Yeniden kullanılabilir olan ambalajlar tüm kullanımlarda dezenfekte edilecekken, ambalajlı ürünlerin ağırlıkları maksimum 30 kg olacak.

Ambalajlı paketlerde satışı yapılacak ürünler

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda paketli ambalajlar içerisinde satışı yapılacak ürünler şunlardır; ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünyayla zerdali”.

Açık satışı yapılacak ürünler

Marketlerde açık olarak satışı yapılacak ürünler şunlardır; balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil, badem.”

Karar 1 Temmuz 2021 itibari ile uygulanmaya başlanacak.