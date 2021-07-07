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Marketlerde yeni dönem başlıyor!

Marketlerde yeni dönem başlıyor! Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı market tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Marketlerde yeni dönem nasıl olacak? Bu haberimizde marketlerde yeni döneme ilişkin alınan kararları sizler için derledik. İşte marketlerde yeni dönem...

07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:23
Marketlerde yeni dönem başlıyor!
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Marketlerde yeni döneme girildi. Marketlerle ilgili yasa Resmi Gazete'de yayınlandı. Marketlerde yeni dönem nasıl olacak?

Marketlerde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu nedenle, malları paketlemek için tek kullanımlık veya yeniden kullanılabilir ambalajlar kullanılabilecek.. Malların paketlenme şekli, uygun koşullarda korunmasını ve taşınmasını sağlayacaktır. Ambalaj herhangi bir yabancı madde içermeyecektir.Yeniden kullanılabilir ambalajlar, her kullanımda gıda güvenliğine göre sterilize edilecektir. Komple bir paketin maksimum ağırlığı 30 kg'dır.

Kapalı ve açık alanlarda satış

Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olacak şekilde listelendi.

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem şeklinde açıklandı .

Kapalı alanlar dışında satış yok

Greyfurt, limon, portakal, nar, portakal, mandalina, elma, armut ve papaya ekimden marta kadar açık havada satılabilir. Soğuk zincir ürünleri soğuduktan sonra paketlemeye uygun frigorifik kamyonlarla taşınacak, büyük mağazaların ve zincir mağazaların kapalı alanları dışında satılmayacaktır.

Öte yandan, belirlenen ayda şiddetli hava koşullarından etkilenmemek için gerekli önlemler alınmak kaydıyla diğer mallar  kapalı alan dışında satılabilir. Tebliğ 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM  ve zincir market kurallarına ilişkin yasa tekliflerinin oluşturulmasına hız verilmesi çağrısında bulundu.Bu konu detaylı olarak tartışılacaktır. Düzenlemelerin daha sonra meclis gündemine alınması, AK Parti grubunda görüşülmesi ve yasalaşması  bekleniyor.

Yasa olarak çıktıktan sonra olması beklenen kararlar şu şekildedir;

Mahalle bakkalının 200 metre  yakınında zincir market açılmamaması kanunda yer alacak. Aynı mahallede birden fazla aynı şubeden mağaza olmayacak. Bulvar üzerinde ise 2 km mesafe kuralı uygulanacak. 2 binin altında nüfusu olan yerlerde zincir market açılamayacak. Ayrıca zincir marketlerde tütün ürünleri, cep telefonu ve elektronik eşyaların satışının durdurulması bekleniyor.

 


Son Güncelleme: 07.07.2021 15:23
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