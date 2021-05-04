İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Marketlerde hangi ürünler satılmayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?

Son yapılan kabine toplantısında tam kapanma kararı açıklanmıştı. Bu kararın ardından vatandaşlarımız marketlerde sigara satışı yasak mı, marketlerde hangi ürünler satılmıyor, hangi ürünlerin satışı yasaklandı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

04 Mayıs 2021 Salı 02:38
Marketlerde hangi ürünler satılmayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye genelini kapsayacak şekilde 17 günlük tam kapanma uygulamasına geçildiğini söyledi. Bu konunun ardından kafalarda birçok soru işareti oluştu. En çok merak edilen konuların başında ise marketlerin saat kaçta açılıp kapanacağı konusu geliyor. Ayrıca vatandaşlarımız marketlerde hangi ürünlerin satışının yasak olduğunu araştırmaya başladı. Son yapılan kabine toplantısında tam kapanma kararı açıklanmıştı. Bu kararın ardından vatandaşlarımız marketlerde sigara satışı yasak mı, marketlerde hangi ürünler satılmıyor, hangi ürünlerin satışı yasaklandı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Marketlerin Açılış Kapanış Saatleri

Tam kapanma kararının ardından içişleri bakanlığı 81 il valiliğine tam kapanma genelgesi gönderdi. Bu genelgenin içeriğine göre marketlerde alkollü ürün satışı yasaklandı. Alkollü ürünlerin yanı sıra marketlerde aynı zamanda zücaciye, hırdavat, bahçe malzemeleri, oto aksesuar, ev tekstili, giyim ve aksesuar ürünleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, elektronik eşyalar satışı yasaklandı. Bu tür ürünleri almak isteyen vatandaşlarımız marketlere gittiği zaman maalesef satın alamayacak.

Marketlerde Hangi Ürünler Satılmayacak?

Tam kapanma kararından sonra vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu ise marketlerin kaçta açılıp kapanacağıdır. Tam kapanma sürecinde lojistik, tedarik, imalat, üretim, temizlik ürünlerinin satıldığı yerler, ilaç satışı, temel gıda satışı yapan yerler yasaklardan muaf tutulacak. Bu sektörlerle ilgilenen ofis, iş yeri veya ticari işletmeler açık tutulacak. Bu sektörlerin dışında faaliyet gösteren diğer tüm alanlar kapatılacak. Açık olacak alanlara bakacak olursak marketler, tatlıcılar, kuruyemişçi, manav, kasap, fırın ve bakkallar saat sabah 10:00 ile akşam saat 17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Market zincirler de bu saatler içerisinde çalışacak. Pazar günleri bu belirtilen işletmeler faaliyet göstermeyecek. Bu işletmeler pazar günü haricinde haftanın altı günü faaliyette olacak. Marketlerde satılacak ürünler şu şekildedir:

  • Temek malzemeleri
  • Temizlik malzemeleri
  • Hayvan yemi ve hayvan mamaları
  • Parfüm ve makyaj hariç kozmetik ürünler

İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre market tedbirleri alta adı altında genelge yayınlandı. Bu genelge bütün valiliklere gönderildi. Buna göre marketlerde daha önce alkollü ürün satışı yasaklanmıştı. Alkollü ürün satışı tam kapanma süresi boyunca yeniden yasaklandı. Alkollü ürünlerin yanı sıra zücaciye, hırdavat, bahçe malzemeleri, oto aksesuar, ev tekstili, giyim ve aksesuar malzemeleri, kırtasiye ürünleri, oyuncak ve elektronik eşya satışı tüm marketlerde yasak olacak. Marketlerde satışı yasak olan ürünler şu şekildedir:

  • Alkollü ürünler
  • Elektronik eşyalar
  • Oyuncaklar
  • Kırtasiye malzemeleri
  • Giyim ve aksesuar malzemeleri
  • Ev tekstili ürünleri
  • Oto aksesuar ürünleri
  • Bahçe malzemeleri
  • Hırdavat eşyalar
  • Zücaciye eşyaları

Marketlerde Hangi Ürünlerin Satışı Yasak?

Marketlerde satılacak olan ürünlere bakacak olursak 7 Mayıs 2021 cuma tarihinden sonra tüm marketlerde hayvan yemi, hayvan mamaları, temizlik ürünleri, temel gıda ürünleri, kozmetik ürünler, makyaj ve parfüm malzemeleri haricinde kozmetik ürünler satışa sunulacak.

Tam kapanma genelgesi çerçevesinde yayınlanan market tedbirleri genelgesi kapsamında bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi. Bu genelge yayınlanırken sektör temsilcileri, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları, ilgili bakanlıklar çerçevesinde istişareler yapıldı. Bu istişareler neticesinde zincir marketler ve süpermarketler de dahil olmak üzere tüm marketlerde vatandaşın zorunlu temel ihtiyaçlarının dışındaki hiçbir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 cuma tarihinden sonra süpermarketler ve zincir marketlerde dahil tüm marketlerde temizlik ürünleri, temel gıda ürünleri, hayvan yemi, hayvan maması, parfüm ve makyaj malzemeleri dışındaki kozmetik ürünleri satılacak.

Daha önce yapılan genelge sonrasında alkollü ürün satışı yasaklanmıştı. Bu kapsamda alkollü ürünler yeniden satılmayacak. Süpermarketler ve zincir marketlerde dahil tüm marketlerde zücaciye, hırdavat, bahçe malzemeleri, oto aksesuar, ev tekstili, giyim aksesuar malzemeleri, kırtasiye ürünleri, oyuncak ve elektronik eşya gibi ürünlerin satışına izin verilmiyor.

Sıkı Denetimler Uygulanacak

Yukarıda belirtilen esaslar net bir şekilde denetlenecektir. Denetleme işlemi ile ilgilenen tüm kurumlar denetleme işlemini büyük bir titizlikle yerine getirecektir. Bu kapsamda genelgeye uymadığı tespit edilen kişiler, işyerleri ve işletmeler yüklü miktarda para cezası alacaktır. Denetleme işlemini yapacak olan kurumlar arasında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar kapsamında denetlemede görevlendirilecek olan kişiler ve meslek grupları arasında zabıta ve diğer kolluk kuvvetleri bulunuyor. Denetleme konusu, halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması adına oldukça büyük bir ivedilikle yapılacak. Yasaklara uymayan ve tam kapanma sürecinde kuralları ihlal eden kurum ve kişilere caydırıcı para cezaları verilecek.

Bu kapsamda kurallara uyup uymamak vatandaşın insiyatifine bırakılmadı. Şimdiye kadar içişleri bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden 3 milyondan fazla vatandaşımız çalışma izin belgesi aldı. Tam kapanma olarak gösterilse de, 3 milyondan fazla kişinin çalışma izin belgesi aldığı göz önünde bulundurulursa, aslında tam kapanma süreci diyemeyiz. Bu açıdan bir çok önemli sektör faaliyetlerini zaten sürdürmektedir. Tam kapanma süreci ile alakalı amaçlanan şey vatandaşlarımızın toplu alanlardan uzak tutulmasıdır. Çünkü virüsün en çok toplu alanlardan ve kapalı alanlardan bulaştığı düşünülüyor. Vatandaşlarımızı bu tip alanlardan uzak tutmak amaçlanıyor.




Son Güncelleme: 04.05.2021 02:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tam KapanmaSatışı Yasak ürünler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?

Popüler Haberler

Marketlerde hangi ürünler satılmayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
Marketlerde sigara satışı yasak mı? Marketlerde sigara satılmayacak mı?
Rüyada kedi görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? kedi görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
KOSGEB 75 Bin TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Kimler 75 bin TL kredi için başvurabilir, şartları neler? KOSGEB 2021 faizsiz kredi desteği başvuru yolları ve şartları
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındığın kilosu kaç tl ? 4 Mayıs 2021 Salı Fındık borsalarında fındık kaç lira?
Yasak Elma yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Fox TV
Rüyada saç boyatma görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabiri ve anlamı
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Çukur Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
TRT Spor canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
BluTV Masal Şatosu: Peri Hırsızı dizisi ne zaman başlayacak? Masal Şatosu: Peri Hırsızı yayın tarihi
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ptt emekliye faizsiz kredi veriyor mu? 2021 Emekli ptt kredi çekme şartları ve faiz oranları
Bulgaristan yaşam şartları nasıl? 2021 Bulgaristan asgari ücretleri
Kanal D Aşkın Tarifi dizi konusu ve oyuncuları
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.