Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye genelini kapsayacak şekilde 17 günlük tam kapanma uygulamasına geçildiğini söyledi. Bu konunun ardından kafalarda birçok soru işareti oluştu. En çok merak edilen konuların başında ise marketlerin saat kaçta açılıp kapanacağı konusu geliyor. Ayrıca vatandaşlarımız marketlerde hangi ürünlerin satışının yasak olduğunu araştırmaya başladı. Son yapılan kabine toplantısında tam kapanma kararı açıklanmıştı. Bu kararın ardından vatandaşlarımız marketlerde sigara satışı yasak mı, marketlerde hangi ürünler satılmıyor, hangi ürünlerin satışı yasaklandı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Marketlerin Açılış Kapanış Saatleri

Tam kapanma kararının ardından içişleri bakanlığı 81 il valiliğine tam kapanma genelgesi gönderdi. Bu genelgenin içeriğine göre marketlerde alkollü ürün satışı yasaklandı. Alkollü ürünlerin yanı sıra marketlerde aynı zamanda zücaciye, hırdavat, bahçe malzemeleri, oto aksesuar, ev tekstili, giyim ve aksesuar ürünleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, elektronik eşyalar satışı yasaklandı. Bu tür ürünleri almak isteyen vatandaşlarımız marketlere gittiği zaman maalesef satın alamayacak.

Marketlerde Hangi Ürünler Satılmayacak?

Tam kapanma kararından sonra vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu ise marketlerin kaçta açılıp kapanacağıdır. Tam kapanma sürecinde lojistik, tedarik, imalat, üretim, temizlik ürünlerinin satıldığı yerler, ilaç satışı, temel gıda satışı yapan yerler yasaklardan muaf tutulacak. Bu sektörlerle ilgilenen ofis, iş yeri veya ticari işletmeler açık tutulacak. Bu sektörlerin dışında faaliyet gösteren diğer tüm alanlar kapatılacak. Açık olacak alanlara bakacak olursak marketler, tatlıcılar, kuruyemişçi, manav, kasap, fırın ve bakkallar saat sabah 10:00 ile akşam saat 17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Market zincirler de bu saatler içerisinde çalışacak. Pazar günleri bu belirtilen işletmeler faaliyet göstermeyecek. Bu işletmeler pazar günü haricinde haftanın altı günü faaliyette olacak. Marketlerde satılacak ürünler şu şekildedir:

Temek malzemeleri

Temizlik malzemeleri

Hayvan yemi ve hayvan mamaları

Parfüm ve makyaj hariç kozmetik ürünler

İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre market tedbirleri alta adı altında genelge yayınlandı. Bu genelge bütün valiliklere gönderildi. Buna göre marketlerde daha önce alkollü ürün satışı yasaklanmıştı. Alkollü ürün satışı tam kapanma süresi boyunca yeniden yasaklandı. Alkollü ürünlerin yanı sıra zücaciye, hırdavat, bahçe malzemeleri, oto aksesuar, ev tekstili, giyim ve aksesuar malzemeleri, kırtasiye ürünleri, oyuncak ve elektronik eşya satışı tüm marketlerde yasak olacak. Marketlerde satışı yasak olan ürünler şu şekildedir:

Alkollü ürünler

Elektronik eşyalar

Oyuncaklar

Kırtasiye malzemeleri

Giyim ve aksesuar malzemeleri

Ev tekstili ürünleri

Oto aksesuar ürünleri

Bahçe malzemeleri

Hırdavat eşyalar

Zücaciye eşyaları

Marketlerde Hangi Ürünlerin Satışı Yasak?

Marketlerde satılacak olan ürünlere bakacak olursak 7 Mayıs 2021 cuma tarihinden sonra tüm marketlerde hayvan yemi, hayvan mamaları, temizlik ürünleri, temel gıda ürünleri, kozmetik ürünler, makyaj ve parfüm malzemeleri haricinde kozmetik ürünler satışa sunulacak.

Tam kapanma genelgesi çerçevesinde yayınlanan market tedbirleri genelgesi kapsamında bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi. Bu genelge yayınlanırken sektör temsilcileri, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları, ilgili bakanlıklar çerçevesinde istişareler yapıldı. Bu istişareler neticesinde zincir marketler ve süpermarketler de dahil olmak üzere tüm marketlerde vatandaşın zorunlu temel ihtiyaçlarının dışındaki hiçbir ürün satışına izin verilmeyecek.

7 Mayıs 2021 cuma tarihinden sonra süpermarketler ve zincir marketlerde dahil tüm marketlerde temizlik ürünleri, temel gıda ürünleri, hayvan yemi, hayvan maması, parfüm ve makyaj malzemeleri dışındaki kozmetik ürünleri satılacak.

Daha önce yapılan genelge sonrasında alkollü ürün satışı yasaklanmıştı. Bu kapsamda alkollü ürünler yeniden satılmayacak. Süpermarketler ve zincir marketlerde dahil tüm marketlerde zücaciye, hırdavat, bahçe malzemeleri, oto aksesuar, ev tekstili, giyim aksesuar malzemeleri, kırtasiye ürünleri, oyuncak ve elektronik eşya gibi ürünlerin satışına izin verilmiyor.

Sıkı Denetimler Uygulanacak

Yukarıda belirtilen esaslar net bir şekilde denetlenecektir. Denetleme işlemi ile ilgilenen tüm kurumlar denetleme işlemini büyük bir titizlikle yerine getirecektir. Bu kapsamda genelgeye uymadığı tespit edilen kişiler, işyerleri ve işletmeler yüklü miktarda para cezası alacaktır. Denetleme işlemini yapacak olan kurumlar arasında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar kapsamında denetlemede görevlendirilecek olan kişiler ve meslek grupları arasında zabıta ve diğer kolluk kuvvetleri bulunuyor. Denetleme konusu, halk sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması adına oldukça büyük bir ivedilikle yapılacak. Yasaklara uymayan ve tam kapanma sürecinde kuralları ihlal eden kurum ve kişilere caydırıcı para cezaları verilecek.

Bu kapsamda kurallara uyup uymamak vatandaşın insiyatifine bırakılmadı. Şimdiye kadar içişleri bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden 3 milyondan fazla vatandaşımız çalışma izin belgesi aldı. Tam kapanma olarak gösterilse de, 3 milyondan fazla kişinin çalışma izin belgesi aldığı göz önünde bulundurulursa, aslında tam kapanma süreci diyemeyiz. Bu açıdan bir çok önemli sektör faaliyetlerini zaten sürdürmektedir. Tam kapanma süreci ile alakalı amaçlanan şey vatandaşlarımızın toplu alanlardan uzak tutulmasıdır. Çünkü virüsün en çok toplu alanlardan ve kapalı alanlardan bulaştığı düşünülüyor. Vatandaşlarımızı bu tip alanlardan uzak tutmak amaçlanıyor.