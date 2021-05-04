Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?

İçişleri bakanlığının yayınladığı market tedbirleri genelinde belirtilen şartlara göre en başta gelen nokta temel ihtiyaçlar dışında marketlerin bünyesinde barındırmakta olduğu hiçbir ürünün satışı devam etmeyecek.

Genelde Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ortak bir karar doğrultusunda verildi. Bu genelgenin en büyük amacıysa şu dönem içinde marketlerde oluşacak herhangi bir yoğunluğu sağlamamak için olduğu açıklandı.

Zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak

Genelgenin içerisinde belirtilen 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde ve market zincirlerinde bireylerin yeme, içme, hijyen gibi zorunlu ihtiyaçları dışında hiçbir ürünün satışı devam etmeyecek. Bunların yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılmaya devam edilecek.

Oyuncak ve kırtasiye ürünlerinin de satışı yasaklandı.

İlk başta marketler ve marketlerindeyasağı gelmişti. Şu an içinde alkol yasağının içine elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri,, zücaciye vb. malzeme ve ürünlerinde satılmaması kararı oluşturuldu.

Bu açıklanan durumların çerçevesi Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı boyutunda çevrildi. Zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri durumu denetler niteliğine sahip olacaklar.