Market kasalarına kuyruk beklemeye son!

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, müşterilerinin taleplerini değerlendirmeye alarak yeni bir mağaza açıyor. ABD'ye bağlı Washington eyaletinde yaklaşık 2,3 bin metrekare büyüklüğünde bir mağaza açacak olan şirket mağazasında 'Just Walk Out' (sadece dışarı çık) teknolojisini kullanacak.
Just Walk Out sistemini tercih edecek olan müşteri üç şekilde alışveriş yapabilecek. Bunlar sırasıyla ürünlerin QR kodlarının Amazon uygulamasına taratma, Amazon One sayesinde avuç içlerin, sisteme tanıtmak ve Amazon hesaplarıyla bağlantılı kredi kartı yada banka kartı ile ödeme yapmak olarak belirlendi.
Son Güncelleme: 17.06.2021 12:17