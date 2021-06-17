İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

Market kasalarına kuyruk beklemeye son!

Market alışverişi sonrasında kasa kuyruğunda bekleme derdine son vermeyi hedefleyen Amazon, kasa ve kasa kuyruklarının hiç olmayacağı mağazasını açmaya hazırlanıyor. Birçok ürün çeşidinin olduğu mağazalarında Just Walk Out teknolojisi kullanan şirket bu sayede müşterilerini kuyruğa girmeden alışverişlerini tamamlamasını sağlıyor.

17 Haziran 2021 Perşembe 12:17
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Takip Et:

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, müşterilerinin taleplerini değerlendirmeye alarak yeni bir mağaza açıyor. ABD'ye bağlı Washington eyaletinde yaklaşık 2,3 bin metrekare büyüklüğünde bir mağaza açacak olan şirket mağazasında 'Just Walk Out' (sadece dışarı çık) teknolojisini kullanacak.

Bu sistemle kurduğu ilk tam kapsamlı marketi olacak olan şirket, müşterilerin uzayan kasa kuyruklarından kurtulmaları için bir dizi kamera ve sensörle mağazasını donattı. Teknolojinin yeniliklerine uyum sağlamak ve bu şekilde de daha fazla müşteriye hizmet verebilmek adında 'Just Walk Out' sistemini mağazaya kuran şirket, müşterilerine önce 'Just Walk Out' alışverişini mi kullanacaklarını yasa geleneksel ödeme yöntemiyle alışverişini tamamlamak isteyeceklerini soracak.

Just Walk Out sistemini tercih edecek olan müşteri üç şekilde alışveriş yapabilecek. Bunlar sırasıyla ürünlerin QR kodlarının Amazon uygulamasına taratma, Amazon One sayesinde avuç içlerin, sisteme tanıtmak ve Amazon hesaplarıyla bağlantılı kredi kartı yada banka kartı ile ödeme yapmak olarak belirlendi.


Son Güncelleme: 17.06.2021 12:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kasa KuyruğuYeni UıygulamaAmazonUst Walk Out
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?

Popüler Haberler

17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
17 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV yayın akışı
Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışı
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı
TV 8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe TV 8 dizi, film ve programları
TRT Spor canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
18 Haziran 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Haziran Cuma at yarışı programı
Ayfer Dündar kimdir? Ayfer Dündar kaç yaşında, nereli?
Teşkilat Uzay kimdir, kim oynuyor?
Gürcistan'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2021 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret dizisi Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Güncel gümüş fiyatları 17 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Rüyada ceviz ağacı görmek ne demektir? Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı, tabiri nedir?
Cengiz Sezici kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezici kaç yaşında vefat etti?
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Alya dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Altın ne kadar oldu? 17 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 17 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.