Market kasalarına kuyruk beklemeye son!

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, müşterilerinin taleplerini değerlendirmeye alarak yeni bir mağaza açıyor. ABD'ye bağlı Washington eyaletinde yaklaşık 2,3 bin metrekare büyüklüğünde bir mağaza açacak olan şirket mağazasında 'Just Walk Out' (sadece dışarı çık) teknolojisini kullanacak.

Bu sistemle kurduğu ilk tam kapsamlı marketi olacak olan şirket, müşterilerin uzayan kasa kuyruklarından kurtulmaları için bir dizi kamera ve sensörle mağazasını donattı. Teknolojinin yeniliklerine uyum sağlamak ve bu şekilde de daha fazla müşteriye hizmet verebilmek adında 'Just Walk Out' sistemini mağazaya kuran şirket, müşterilerine önce 'Just Walk Out' alışverişini mi kullanacaklarını yasa geleneksel ödeme yöntemiyle alışverişini tamamlamak isteyeceklerini soracak.

Just Walk Out sistemini tercih edecek olan müşteri üç şekilde alışveriş yapabilecek. Bunlar sırasıyla ürünlerin QR kodlarının Amazon uygulamasına taratma, Amazon One sayesinde avuç içlerin, sisteme tanıtmak ve Amazon hesaplarıyla bağlantılı kredi kartı yada banka kartı ile ödeme yapmak olarak belirlendi.