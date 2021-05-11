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Market, fırın ve yeme-içme yerlerinin saatleri hakkında yeni genelge!

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma uygulamasında Ramazan Bayramı süreci içerisinde market, fırın ve yeme-içme yerlerinin saatlerinde değişikliğe gidilmesine karar verildi. Karar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte 81 il valiliğine iletildi.

11 Mayıs 2021 Salı 19:56
Market, fırın ve yeme-içme yerlerinin saatleri hakkında yeni genelge!
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İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 81 il valiliğine iletilen yeni bayram genelgesinde market, fırın ve yeme-içme yerleri gibi faaliyette bulunan işletmelerin saatleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Genelge kapsamında bayram süreci boyunca vatandaşların araç kullanmamak şartı ile evlerine market, manav ve kuru yemişçilerin yanı sıra bakkal kasap ve tatlıcı gibi işletmelerden sabah  10.00 ila 17.00 saatleri arasında alışverişlerini yapabilecekleri belirtildi. Fırın ve ekmek satan iletmelerin ise gün boyu temel gıda ürünlerinin satılabileceğinin belirtildiği genelgede ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Tam zaman olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde söz konusu işletmeler 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyorlarken arife günü ve bayramın 1'inci, 2'inci ve 3'üncü gününe denk gelen günlerde aynı saatler içerisinde hizmet vermeye devam edecekleri ve çalışma şekillerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

ÇALIŞMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ilgili genelgede yeme-içme yerleri ile birlikte online olarak yemek siparişi alan firmaların çalışma saatinde 13 Mayıs tarihinden itibaren değişikliğe gidileceği ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat süreli paket servis hizmetlerinin bayramın sona ermesiyle birlikte gece saat 01.00'e kadar paket servisi yapacakları bildirildi.


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:56
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