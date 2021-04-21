Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

Mardin’de iki ailenin sözlü tartışması ile başlayan olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin’in Yassıtepe mahallesinde aralarında sorun olan iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken aralarında çocuklarında olduğu gruptan toplam 9 kişi yaralandı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri olay yeri müdahaleleri sonrasında yaralıları Derik Devlet Hastanesine kaldırırken Şeyhmus Temel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında olan 8 kişinin 2’sinin durumunun ağır olduğu belirlenirken jandarma ekipleri 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.