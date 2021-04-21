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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

Mardin'de iki aile arasında sözlü tartışma kısa sürede yerini silahlı kavgaya bıraktı. Çıkan kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Jandarma ekipleri 8 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:43
Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı
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Mardin’de iki ailenin sözlü tartışması ile başlayan olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin’in Yassıtepe mahallesinde aralarında sorun olan iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken aralarında çocuklarında olduğu gruptan toplam 9 kişi yaralandı.

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri olay yeri müdahaleleri sonrasında yaralıları Derik Devlet Hastanesine kaldırırken Şeyhmus Temel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavi altında olan 8 kişinin 2’sinin durumunun ağır olduğu belirlenirken jandarma ekipleri 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 20:43
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MardinSilahlı Kavga1 ölü8 Yaralı8 Gözaltı
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