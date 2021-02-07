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Mardin'de patlayan kömür sobası 3 kişiyi yaraladı

Mardin Artuklu'da kömür sobası birden bire patladı. Patlayan soba, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

07 Şubat 2021 Pazar 03:44
Mardin'de patlayan kömür sobası 3 kişiyi yaraladı
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Mardin’de yaşanan olayda, evin içerisinde yanmakta olan kömür sobası sebepsiz yere patladı. Bomba patlamasına benzer ses duyan komşular hemen 112’ye haber verdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Kömür sobasının patlaması yüzünden yaralanmış olan Z.A., M.A., ve M.A.’nın ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi. Yaralılar hemen hastaneye gönderildi.

 

Yanan kömür sobasının patlaması sebebiyle yaralanan 3 kişide yanıklar olduğu bilgisi verildi. Olay, polis ekipleri tarafından araştırılıyor.



Son Güncelleme: 07.02.2021 03:44
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Anahtar Kelimeler:
MardinArtukluKömür Sobası
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