Mardin'de kuraklık mercimek hasadının erken başlamasına neden oldu!

Mardin Derik’te geçen yılarda Mayıs ayı sonunda yapılan mercimek hasadı 2021 yılında ki kuraklık nedeniyle bir ay erken başladı. Yöre halkı bölgede ki mercimek veriminin çok düşük olduğunu dile getirirken hasadın herhangi bir kazanç getirmediğine dikkat çekti.
Mercimek hasadı için yıllardır biçerdöver operatörlüğü yapan Ahmet Solmaz, Nisan ayının son haftasında arayıp çağıran mal sahiplerinin şaka yaptıklarını düşündük dedi. Geldiğimizde gördük ki mercimekler kurumuş ve biçilmez halde. Boyları 3 – 4 santime gelmiş. Mercimeğin olgunlaşmadan sararmadan biçerdöverle biçilmesi doğru değildir. Biçerdöverde biriken mercimeği tenekelerden yardım alarak römorka aktarıyoruz dedi.
Son Güncelleme: 05.05.2021 07:40