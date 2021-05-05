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Mardin'de kuraklık mercimek hasadının erken başlamasına neden oldu!

Mardin'de yaşanan kuraklık hasadın erkene alınmasına neden oldu. Haziran ayı başı ile hasadına başlanılan mercimekler Mayıs başında hasada hazır hale geldi. Yöre halkı verimin çok düşük olduğunu dil getirirken mahsulün çok az olacağına dikkat çekti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:40
Mardin'de kuraklık mercimek hasadının erken başlamasına neden oldu!
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Mardin Derik’te geçen yılarda Mayıs ayı sonunda yapılan mercimek hasadı 2021 yılında ki kuraklık nedeniyle bir ay erken başladı. Yöre halkı bölgede ki mercimek veriminin çok düşük olduğunu dile getirirken hasadın herhangi bir kazanç getirmediğine dikkat çekti.

 Mardin’in Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesinde mercimek hasadına erken başlandı. Haziran başında başlandığı belirtilen mercimek hasadının Mayıs başında başlaması üreticiyi zor durumda bırakırken verimin geçtiğimiz yıllara oranla çok düşük olduğu belirtildi. Hayatlarında ilk defa mercimek hasadını Mayıs başı ile yaptıklarını dile getiren yöre halkı 25 ton mercimek kazancı sağladıkları alandan bu yıl sadece 2 ton mahsul beklediklerini dile getirdi.

Mercimek hasadı için yıllardır biçerdöver operatörlüğü yapan Ahmet Solmaz, Nisan ayının son haftasında arayıp çağıran mal sahiplerinin şaka yaptıklarını düşündük dedi. Geldiğimizde gördük ki mercimekler kurumuş ve biçilmez halde. Boyları 3 – 4 santime gelmiş. Mercimeğin olgunlaşmadan sararmadan biçerdöverle biçilmesi doğru değildir. Biçerdöverde biriken mercimeği tenekelerden yardım alarak römorka aktarıyoruz dedi.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:40
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MardinKuraklıkMercimekHasatErken BaşladıMayıs Ayı
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